Toulouse - Alimentation, soutien psychologique, équipement numérique : la Région est pleinement mobilisée pour soutenir les étudiants

Carole Delga : « Alimentation, soutien psychologique, équipement numérique : la Région est pleinement mobilisée pour soutenir les étudiants »

Lors de son déplacement à l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, ce mercredi 9 décembre, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a annoncé la mise en œuvre de nouvelles mesures afin de soutenir les étudiants. Directement impactés par les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, les étudiants requièrent une attention particulière. Soutien psychologique, alimentation, équipement numérique...La Région agit concrètement afin de les accompagner au mieux dans cette période difficile.

« Isolés, démunis et souvent fragilisés moralement par les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, les étudiants ont besoin d'aide et la Région répond présente pour les soutenir dans cette période difficile. Je refuse que cette génération soit victime de la situation exceptionnelle que nous traversons ! Nous nous devons d'être à la hauteur afin que nos jeunes ne décrochent pas, et puissent continuer à suivre leurs études sereinement malgré le contexte. La Région se mobilise pour leur apporter un soutien matériel, alimentaire, psychologique et sanitaire. » a déclaré Carole Delga.

Lutte contre l'épidémie de Covid-19 : des actions de dépistage pour les étudiants

Du mardi 15 au jeudi 17 décembre, des actions de dépistage Proxitest seront mises en place par la Région dans toutes les villes universitaires d'Occitanie, au sein des résidences sociales étudiantes. Menées par la Croix-Rouge française et en partenariat avec l'ARS et les CROUS, elles permettront aux étudiants de rentrer sereinement dans leurs familles durant les fêtes de fin d'année. La Région Occitanie se tient à disposition des autorités sanitaires pour accompagner cette phase massive de tests.

Equipement numérique des étudiant.es / lutte contre la fracture numérique

Depuis le printemps dernier, la Région a distribué aux universités et grandes écoles 5 000 ordinateurs portables et depuis le mois de novembre 2 000 clés 4G actives jusqu'à la fin de l'année universitaire, dont plus de 700 ordinateurs et près de 300 clés 4G à l'Université Paul Sabatier. Destinés aux étudiants les plus précaires, ces outils numériques doivent leur permettre de suivre leurs cours à distance grâce à une connexion de qualité et ainsi assurer la continuité pédagogique. La mobilisation de la Région et des établissements permettra d'équiper les étudiants avant les vacances de Noël, leur assurant des conditions plus sereines pour préparer et passer les examens du 1er semestre.

En lien avec les besoins identifiés par les établissements et les CROUS, la Région commandera 1000 clés 4G supplémentaires en janvier 2021.

Aide alimentaire : des paniers distribués dans les résidences universitaires

Garantir l'accès à une alimentation de qualité est également une priorité. Face aux besoins croissants, la Région Occitanie a décidé de renouveler l'opération « Bien Manger pour tous », et d'organiser des distributions spécifiques pour les étudiants en partenariat avec les CROUS. Durant les mois de novembre et de décembre, plus de 3000 paniers ont été distribués dans les résidences universitaires d'Occitanie. Au total, 900 tonnes de produits frais et locaux auront été distribuées d'ici la fin du mois de décembre, sur l'ensemble de la région.

Soutien psychologique : la Région mobilise un fonds d'urgence

Les confinements ont provoqué l'isolement de nombreux jeunes. Alertée par les représentants des étudiants, la Région mobilise un fonds d'urgence pour venir renforcer les actions des établissements et du CROUS en faveur de l'accompagnement psychologique. Aujourd'hui, le délai de prise en charge moyen est de trois semaines. Le soutien de la Région a pour objectif de renforcer les capacités d'accueil et d'écoute avec notamment :

L'accélération des processus de recrutement : 3 psychologues supplémentaires au sein du SIMPPS (service inter-établissement de médecine préventive et de promotion de la santé) et un psychiatre au sein du futur Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (BAPU) de Montpellier

L'accompagnement des recours à des vacations complémentaires

L'augmentation du nombre des consultations à distance proposées par le CROUS de Montpellier

La finalisation du partenariat entre le CROUS de Montpellier et la Croix-Rouge française pour apporter une solution rapide aux besoins d'écoute pendant la nuit, les week-ends et les vacances.

Crédit photo : Fabien Ferrer