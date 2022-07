Tarn - Dans Nos Coeurs propose une opération à la fois mémorielle et environnementale dans le Tarn.

C’est dans la belle région du Tarn que Dans Nos Coeurs a décidé d’y installer l' une de ses sept forêts d’arbres Hommage.

C’est à la fois une action écologique et mémorielle qui s’applique ici.

En association avec Envol Vert, Dans Nos Coeurs a planté pas moins de 3100 arbres dans cette région.

Dans Nos Coeurs organise régulièrement des journée de plantation pour permettre aux personnes ayant déjà acheté un arbre Hommage, ou s’y intéressant, de pouvoir découvrir

une parcelle où sont situés des plants. C’est aussi un véritable moment de recueillement.

+ de 600 arbres Hommage par mois:

Ces arbres Hommage, service innovant répondant à un besoin des internautes, sont proposés depuis 2 ans par Dans Nos Cœurs pour honorer, de façon intemporelle, la mémoire d’un défunt tout en réalisant un acte engagé. En effet, chaque arbre acheté en souvenir de l’un de ses proches est planté dans un souci de préserver la nature et s’intègre dans un projet lié à la biodiversité. Ce sont plus de 600 arbres Hommage qui sont plantés tous les mois.

Selon les essences d’arbres choisies, les parcelles de plantation sont situées en Auvergne, dans le Tarn ou encore dans la Sarthe mais aussi à l’étranger, à Madagascar, au Pérou et en Colombie. Toutes les plantations sont organisées en partenariat avec des ONG ou des associations qui ont pour point commun de promouvoir et défendre la biodiversité mais aussi de soutenir des agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Depuis la création de ce service par Dans Nos Cœurs, ce sont près de 14 000 arbres Hommage qui ont été plantés à travers le monde.

Des arbres aux symboliques fortes:

Le Hêtre est considéré comme l'arbre symbole de la Mémoire. Il sera l'Arbre Hommage idéal pour permettre à la mémoire du proche de traverser les âges. Opposé mais complémentaire du Chêne dans les forêts, les deux arbres sont symbole de sagesse : le Hêtre est alors associé à la connaissance féminine tandis que le Chêne est associé à la masculinité. Le Châtaignier est l’arbre de la générosité par excellence. Il est également symbole de justice et de vérité. Planté comme arbre Hommage, le Châtaignier soulignera le caractère intègre, généreux et rigoureux du proche disparu. Il existe également un poirier symbole de l’innocence qui lui est planté par les familles qui subissent un deuil périnatal. Dans le Tarn nous trouvons des Pommier, Poirier ( arbres innocences ), Prunier, Saule, Sureau, Cerisier et enfin des Murier

A propos de Dans Nos Cœurs:

Acteur référent de l’information obsèques et de l’hommage, Dans Nos Cœurs a été créé en 2009. Avec un historique de 3 millions d’avis d’obsèques accessibles en ligne, le site enregistre 70 millions de visites et 850 000 messages de condoléances et d’hommages partagés sur l’année 2021. Dans Nos Cœurs œuvre également pour l’accompagnement des proches dans les diverses étapes à traverser lors d’un décès et propose des services variés, classiques ou innovants, pour exprimer des condoléances et rendre hommage à distance.