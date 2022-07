Béziers - Comparution immédiate pour un voleur de voitures de Béziers !

Dans la nuit du 21 au 22 juin 2022, un véhicule AUDI TT et des montres de luxe étaient dérobées dans un domicile à Montpellier.

Le véhicule étant gèolocalisé à Béziers, une patrouille de la brigade anti criminalité du commissariat de police de Béziers le retrouvait et mettait en place une surveillance permettant d'interpeller en fin de matinée du 22 juin un homme qui venait de prendre le volant de ce véhicule. Lors de son arrestation, il était porteur des clés d’un autre véhicule MINI AUSTIN dérobé dans la nuit du 6 juin au 7 juin 2022 à Béziers.

Au cours de sa garde à vue, il reconnaissait être l’auteur de ces vols et ne pas avoir le permis de conduire. Il parvenait à s'évader du commissariat de police avant d’être rapidement rattrapé dans une rue à proximité.

Très connu de la justice pour avoir été déjà condamné à 19 reprises, il était présenté au parquet de Béziers le 24 juin 2022, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de son procès en comparution immédiate.

Le 27 juin 2022, Le tribunal correctionnel de Béziers le condamnait pour les vols et la conduite sans permis à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire avec les obligations de travailler et de se soigner.

Le tribunal le condamnait également à 4 mois d'emprisonnement supplémentaires pour l'évasion.