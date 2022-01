Occitanie - Vendredi 14 janvier 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1945 hospitalisations en cours (+60) dont 378 en réanimation et soins critiques (-8) et on déplore 6015 décès à l’hôpital (+55 en 3j).

Dans notre région, le niveau des hospitalisations est toujours au plus haut. Même si le risque de forme sévère est moins élevé avec le variant Omicron, entrainant une légère baisse des hospitalisations en réanimation, le nombre d’hospitalisations ne baisse pas et les contaminations ne cessent de progresser. Le nombre de personnes hospitalisées en éanimation en Occitanie reste extrêmement élevé, 93% des lits de réanimation sont occupés (toutes pathologies). 47 % des patients en réanimation le sont pour COVID et près de 9 sur 10 sont non vaccinés. Parmi ces patients 55 % ont moins de 64 ans, 30% entre 64 et 74 ans et 15% ont plus de 75 ans.