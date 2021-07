Valras-Plage - Les concerts d'été sont reportés, Les bals musette, les soirées DJ sont annulés.

Message de Monsieur Daniel Ballester, maire de Valras-Plage

Tout au long de l’hiver, nous avons travaillé pour vous proposer une programmation d’animations estivales variée et de qualité. La venue de l’Opéra de Paris, les 2 premiers concerts qui vous ont été proposés en témoignent.

Bien sûr, tout au long des longues semaines où élus en charge de l’animation et équipes techniques et administratives ont œuvré, il y avait ce doute du devenir de cette pandémie qui planait au-dessus de nos décisions. Mais le mois de mai a été porteur d’une embellie au milieu du chaos provoqué par cette pandémie depuis plus d’un an et nous y avons tous cru.

Hélas, force est de constater que le virus vient de prendre une nouvelle forme, plus contagieuse, présent dans de plus en plus départements en France.

Devant cette situation qui, malheureusement touche tous les pays, le Président de la République, soucieux d’éviter des décisions plus drastiques au mois de septembre a pris un certain nombre de décisions préventives au nombre desquelles, l’exigence d’un pass sanitaire, notamment pour les lieux de spectacle accueillant plus de 50 personnes à partir du 21 juillet.

Ce qui ne pose pas de problème pour les villes dotées d’espaces de plein air clos et adaptés aux spectacles, représente pour nous une impossibilité de contrôle, et de jauge.

C’est pourquoi, soucieux de préserver Valrassiens et touristes, nous avons pris la décision de reporter les concerts du samedi à une date ultérieure.

Les bals musette, les soirées DJ sont annulés.

Le ciné pour enfants est déplacé au Palais de la mer

Pour ce qui concerne les autres manifestations et notamment les Renc’Arts de rues, nous essaierons de les maintenir si les attroupements induits ne s’avèrent pas contrevenir à la règle édictée.

Croyez que c’est avec beaucoup de regrets que nous renonçons pour la 2ème fois à vous offrir la joie de ces spectacles que vous attendiez tous.

Mais nous souhaitons être strictement en conformité avec les règles sanitaires, les enjeux sont trop importants, je sais que vous comprendrez notre décision.

Je vous souhaite néanmoins un bel été et surtout restez prudents, portez le masque chaque fois que vous vous trouvez sur des zones de rassemblement important et enfin, enfin, que ceux qui ne sont pas encore vaccinés prennent rendez-vous pour être protégés, protéger les autres et permettre d’arriver à une immunité collective que nous appelons tous de nos vœux pour mettre un point final à ce triste épisode mondial.

En ce sens, je veux ici remercier les infirmiers libéraux de Valras-Plage qui ont décidé de se mobiliser pour vacciner. Ils seront donc chaque mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’espace Guy Combes, disponibles sans rendez-vous.

Saisissez cette chance !