Montpellier - Concours challenge millésime bio 2023 - Ouverture des inscriptions

Pour la 16ème année consécutive et à l’occasion des 30 ans de Millésime BIO, le concours international Challenge Millésime BIO, qui désignera les meilleurs vins et bières bio français et internationaux de 2023, est ouvert aux inscriptions. Les producteurs bio de France et de l’étranger ont jusqu’au 2 décembre 2022 pour s’inscrire et participer à la plus importante dégustation de vins et autres boissons alcoolisées bio au monde qui se tiendra les 17 et 18 janvier 2023.

Plus de 2000 vins bio et 130 bières bio représentés

Créé en 2007, le Challenge Millésime BIO compte maintenant plus de 2000 vins biologiques élaborés aux quatre coins du monde. Et pour la deuxième année consécutive, le concours s’est ouvert aux bières biologiques internationales avec plus de 130 références. Chaque année, de plus en plus de producteurs bio de France et de l'étranger s'inscrivent pour participer à la plus importante dégustation de vins bio au monde.

Pour la 16ème année consécutive et à l’occasion des 30 ans de Millésime BIO, le concours international Challenge Millésime BIO, qui désignera les meilleurs vins et bières bio français et internationaux de 2023, est ouvert aux inscriptions. Les producteurs bio de France et de l’étranger ont jusqu’au 2 décembre 2022 pour s’inscrire et participer à la plus importante dégustation de vins et autres boissons alcoolisées bio au monde qui se tiendra les 17 et 18 janvier 2023.

Plus de 2000 vins bio et 130 bières bio représentés

Créé en 2007, le Challenge Millésime BIO compte maintenant plus de 2000 vins biologiques élaborés aux quatre coins du monde. Et pour la deuxième année consécutive, le concours s’est ouvert aux bières biologiques internationales avec plus de 130 références. Chaque année, de plus en plus de producteurs bio de France et de l'étranger s'inscrivent pour participer à la plus importante dégustation de vins bio au monde.

En 2022, ce sont 214 vins et 8 bières qui ont été médaillés d'or, 274 vins et 19 bières médaillés d’argent et enfin 86 vins et 9 bières médaillés de bronze.

Une figure emblématique du secteur du vin comme président du jury

En cette édition anniversaire 2023, le jury qui sera composé de 400 spécialistes chargés de désigner le palmarès sera présidé par Karine Valentin, journaliste spécialisée dans le vin depuis 30 ans, et figure emblématique du secteur.

Pour rappel, le salon Millésime Bio 2023 se tiendra en digital les 23 et 24 janvier et en physique, au Parc des Expositions de Montpellier, les 30, 31 janvier et 1er février 2023.