Castelnau-le-Lez - Hausse des subventions : Castelnau-le-Lez soutient toujours plus les associations

La Ville de Castelnau-le-Lez soutient les associations du territoire.

Elle a toujours mis un point d’honneur à les aider à pérenniser ou développer leurs activités, mener des projets, mettre en place de nouveaux événements.

Lorsque cela est possible et que cela répond à l’intérêt de la population, elle leur apporte également un soutien financier, sur la base des dossiers de demande de subventions reçus par le Centre de ressources pour les associations castelnauviennes (CRAC), étudiés et instruits par les services et les élus.

Le montant total des subventions proposées pour 2022 est de 597 099 €.

Ce montant comprend les aides directes et indirectes. La municipalité a également souhaité valoriser les aides directes (subventions) et indirectes (logistique, communication, salles etc…) apportées en 2021 aux associations.

Celles-ci sont en baisse en raison de l’annulation de certains événements ou activités, liée à la crise sanitaire. Le conseil municipal a adopté le montant des subventions accordées aux associations pour l'année 2022.