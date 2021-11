Occitanie - Prévention et sécurité : le Lieutenant-Colonel Laurent Leberon nommé directeur de projet

Depuis 2016, la Région se mobilise pour garantir la sécurité des habitants, par des actions de prévention et des investissements de sécurisation. Aujourd'hui, elle vient de recruter Laurent Leberon qui, en lien étroit avec Thierry Mathieu, conseiller régional délégué, est chargé du pilotage et du suivi du plan régional dédié à la sécurité.

« Dès 2016, nous avons fait de la sécurité de toutes et tous un enjeu majeur de notre projet pour l'Occitanie. Actions de prévention, sécurité dans les lycées et à bord des trains, nous accompagnons aussi les maires et présidents d'Intercommunalités dans leurs investissements, par une aide à la formation des agents de police municipale, pour la rénovation de leurs locaux et surtout pour l'acquisition de postes de police mobiles.

Pour renforcer ces actions nous avions besoin d'un homme de terrain. Aux côtés de Thierry Mathieu, Laurent Leberon assurera le déploiement opérationnel de ce plan d'actions en lien avec nos partenaires. Je sais pouvoir compter sur son expertise et sa vision stratégique des enjeux de sécurité pour apporter des réponses concrètes et adaptées aux besoins de nos habitants » a notamment déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Plus de 25 ans d'expérience au service de la sécurité en Occitanie

Officier supérieur de la Gendarmerie nationale, qu'il a rejoint en 1995, Laurent Leberon a alterné des fonctions opérationnelles en sécurité publique générale et des postes d'état-major. Diplômé d'un master en « Intelligence stratégique » et d'un titre d'Etat de consultant en « Intelligence économique », il occupait les fonctions de chargé de projet « sécurité économique et protection des entreprises » auprès du commandant de Région de Gendarmerie d'Occitanie. Son parcours professionnel lui a permis de développer une expertise en matière de management opérationnel, d'aide à la prise de décision en situation de crise ou encore de gestion de la sécurité de l'information.

« En tant que conseiller régional délégué à la sécurité je suis particulièrement heureux de la prise de fonction du Lieutenant-Colonel Laurent Leberon. Professionnel expérimenté, il aura la charge de mettre en œuvre une politique de sécurité de terrain avec nos partenaires. Nous souhaitons que l'action de la Région contribue effectivement à la sécurité de tous. Cela passe par un appui aux polices municipales et par une attention particulière portée à la prévention dans le travail avec les acteurs de terrain.» a souligné Thierry Mathieu, conseiller régional délégué en charge de la sécurité.

Un plan d'actions dédié à la sécurité en Occitanie

Adopté en 2020 et doté d'un budget de 50 M€ sur 3 ans, le plan régional « La Région vous protège - plan régional de prévention, de sensibilisation et de protection vis-à-vis des violences » intervient à 3 niveaux : prévenir les violences, le racisme et la radicalisation ; protéger les lycéens et les usagers des transports ; sensibiliser et transmettre les valeurs de la République. Il porte notamment l'objectif d'atteindre 100 % de lycées et de transports liO sécurisés en 2023.

En juillet 2021, il a été complété par des dispositifs destinés à soutenir financièrement les Communes et les Intercommunalités en matière d'aménagement de l'espace public pour répondre aux besoins de prévention et de sécurité ; d'acquisition de postes mobiles de police municipale ; de rénovation et/ou de création de locaux de police municipale et intercommunale ainsi que d'implantation de nouvelles unités en proximité. L'appel à manifestation d'intérêt permettant aux communes de solliciter l'aide de la Région sera publié courant novembre.

Par ailleurs, la Région soutiendra les actions de formation du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, notamment par une aide à l'investissement pour la rénovation de l'école de police municipale de Montpellier et en étudiant la possibilité de créer une école identique à l'Ouest du territoire.

En photo Laurent Leberon (© Région Occitanie).