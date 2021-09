Narbonne - Tapisserie « La Création » : le voyage d'un trésor narbonnais !

Tapisserie « La Création » : le voyage d’un trésor narbonnais, de sa restauration en Belgique à son exposition aux États-Unis.

Elle n’avait pas été décrochée depuis 1916... Mercredi 22 septembre, la tapisserie Renaissance qui ornait la salle du Trésor de la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne est partie pour un long voyage inédit ! Destination la Belgique pour être restaurée, puis les États-Unis où cette œuvre patrimoniale de Narbonne, Ville d’art et d’histoire, sera exposée, notamment au Metropolitan Museum of Art de New York.

Trésor de soie, de laine et d’or, la Ville est fière de compter, parmi ses collections, cette tapisserie flamande intitulée « La Création » et datant de 1490-1500. Elle fit son entrée dans la cathédrale au XVIIe siècle, offerte par l’archevêque Fouquet. Le 17 juin 1901, elle intègre la liste des objets classés « Monuments Historiques ». « C’est une chance pour Narbonne d’avoir une tapisserie d’une qualité si exceptionnelle, parmi les plus belles que l’on puisse trouver en France et au-delà. C’est aussi une chance pour nous de pouvoir travailler sur une œuvre d’une telle splendeur », s’enthousiasme Pierre Maes De Wit, directeur de la manufacture royale de tapisseries De Wit, installée à Malines, en Belgique, en charge de la restauration.

Mardi et mercredi derniers, la tapisserie a soigneusement été décrochée, enroulée, emballée puis glissée dans une caisse de transport sécurisée avant de partir pour quelques mois en restauration en Belgique (retrait de poussière, consolidation des laines...). Avec l’accord de la Direction régionale des affaires culturelles (D.R.A.C.), une percée a été opérée dans le mur de la salle du Trésor pour lui permettre de sortir, tant son volume est grand (7,85 mètres sur 4,20 mètres) et tant elle est fragile. La manipulation a mobilisé engins, restaurateur et architecte, appuyés par les nombreuses autorisations nationales et locales afin notamment qu’un camion-grue intervienne dans le jardin de l’Archevêché. Grâce à ces travaux de conservation, la tapisserie va retrouver son éclat d’antan avec des couleurs beaucoup plus présentes.

Le voyage de la tapisserie ne s’arrête pas là : après cette restauration, la Ville prêtera l’œuvre au Metropolitan Museum of Art de New York où elle sera exposée, puis au Cleveland Museum of Art et enfin, aux Fine Arts Museums of San Francisco. Un itinéraire international exceptionnel pour cette œuvre du patrimoine narbonnais.

Crédit photo : © Ville de Narbonne / Angélique Paitrault.