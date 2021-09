Béziers - Un beau top 20 pour le BMC Béziers à Marmande (47) en élite !

Coureurs du BMC Béziers participaient au GP de la Tomate à Marmande (47) ce dimanche 12 septembre 2021.

Une belle de course de préparation à la deuxième épreuve de coupe de France National 3 qui se tiendra le 26 septembre prochain à Chasseneuil (86).

Une course de haut niveau où le BMC Béziers a confirmé son statut avec 4 coureurs qui termineront l’épreuve, mention spécial à Julien Allué pour son retour à la compétition qui finira 19ème avec un magnifique final en solitaire, Geoffrey Rouat également de retour à la compétition s'est rasuré, ils ont pesé sur la course surtout dans les moments difficiles, Steeve Touboul victime de crampes dans la dernière ascension ne terminera pas avec eux.

Nos coureurs étaient là pour ce faire mal. C’est chose faite !

Rudy Fiefvez (Océane Top 16) remporte le 70e Grand Prix de la Tomate-Souvenir Marino Verardo. Après 144 kilomètres autour de Marmande (Lot-et-Garonne), il a devancé son coéquipier Killian Larpe et Gabriel Peyencet (Team U Cube 17).

Rudy Fiefvez succède à Maël Guégan au palmarès de l'épreuve.

Bravo à tous !

Classement :

1. FIEFVEZ Rudy OCEANE TOP 16 FRA 1 les 144 km en 3h21'53''

2. LARPE Killian OCEANE TOP 16 FRA 1 à 0'32

3. PEYENCET Gabriel TEAM U CUBE 17 FRA 1 à 0'37

19. ALLUÉ Julien BMC Béziers

27. ROUAT Geoffrey BMC Béziers

50. Steeve TOUBOUL BMC Béziers (non officiel)

55. Rémi CASTELAIN BMC Béziers (non officiel)

DNF . COLLN Elder BMC Béziers

DNF. DIAZ Alexandre BMC Béziers

DNF. TOBAL Kévin BMC Béziers

Florian Gaillard s’illustre en 1ère au prix de Donzy (58) !

Florian Gaillard du BMC Béziers termine 6ème du Prix de Donzy en 1/2/3/J dans la Nièvre (58), ce dimanche 12 septembre 2021 !

Florian Gaillard : " Après 30km de course nous sommes sortie à 10 coureurs environ, nous irons au bout. Dans le dernier tour Lenny Martinez (3ème du dernier Championnat d'Europe junior) attaque et il va gagner. Au final j'arrive pour la place de 2 dans un groupe de 7 coureurs et je termine 6. J'étais bien mais dans le final j'ai eu des crampes dommage ça me prive d'une meilleure place... Mais c'est déjà bien ! "

Lenny Martinez (CC Varennes-Vauzelles) a donc remporté le Prix de Donzy-Souvenir Gérard Parisse (Nièvre), Thomas Surget (U. Cosnoise Sportive) et Nicolas Toulouse (Orléans Loiret Cyclisme) complètent le podium.

L’épreuve Toutes Catégories servait aussi de support au Championnat de la Nièvre.