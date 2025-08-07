Pyrénées-Orientales - Incendies dans l'Aude : solidarité et mobilisation immédiates avant le temps des réorientations

La France Insoumise 66 exprime sa solidarité pleine et entière aux populations de l’Aude durement touchées par les incendies dans les Corbières. Elle adresse ses plus vifs remerciements et sa gratitude aux pompiers mobilisés pour faire face, dans des conditions difficiles, à cette catastrophe et en limiter au mieux les effets dévastateurs.

Pour autant, le dévouement et l’héroïsme des personnels ne sauraient servir d’alibi commode pour ne pas se poser les questions essentielles. Dès à présent, certains enseignements doivent être tirés. Si l’ampleur de ces incendies est certes imprévue, la catastrophe est cependant loin d’être imprévisible.

Plus que jamais, l’urgence écologique en raison du réchauffement et du dérèglement climatiques doit être prise en compte sérieusement dans toutes les politiques publiques. Le renforcement des Services Publics de qualité et efficaces sur tout le territoire doit être érigé en priorité : pas d’autre solution que de leur leur allouer, sans mégoter par des coupes budgétaires dérisoires au regard des enjeux, les moyens, qu’ils soient humains, techniques ou financiers, indispensables à la réalisation de leurs missions d’intérêt général.

Cela passe par des choix budgétaires en adéquation avec ces enjeux écologiques, sociaux et humains induits. Il n’est plus possible de se complaire dans un « climato-scepticisme budgétaire » qui s’apparente à une fuite en avant inconséquente et suicidaire.

Pour l’instant, chaque chose en son temps : d’abord stopper l’avancée des feux tout en apportant secours et réconfort aux victimes quel qu’en soit le degré, ensuite compenser les conséquences économiques et sociales dans un département parmi les plus pauvres de France. Viendra ensuite le temps des réorientations politiques que nous avons commencé à esquisser, et qui ne peuvent qu’être que radicales car forcément à rebours des choix effectués depuis de trop longues années.

La France Insoumise sera toujours aux côtés des populations qui souffrent, en espérant que de tels incendies ne se reproduisent pas dans l’Aude ou dans notre département des Pyrénées-Orientales particulièrement vulnérable. Ni ailleurs.

Sylvie VENTURA et Francis DASPE, animateurs de La France Insoumise