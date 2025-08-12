Font Romeu - Sessions nocturnes pour la Luge sur rails
Par stephanie Lemasson, le 07 Août 2025
Font-Romeu Pyrénées 2000, face au succès "monstre" de la luge sur rails et de la tyrolienne géante, création de sessions nocturnes pour la luge
les 12 / 19 et 26 août.
C'est "carton plein" pour les deux nouvelles attractions créées par Altiservice à Font-Romeu Pyrénées 2000.
Inaugurées le 4 juillet dernier, la luge sur rails Draco'Snow et la tyrolienne géante Draco'Sky ne désemplissent pas.
> 23 000 descentes enregistrées pour la luge sur rails, dont plus de 1000 passages jour depuis plus d'une semaine !
> 2000 descentes sur la tyrolienne géante qui affiche complet chaque jour.
Face au succès de la luge, la direction Altiservice de Font-Romeu Pyrénées 2000 a décidé d'ouvrir des sessions nocturnes les 12, 19 et 26 août de 21h30 à 23h30. De quoi vivre des émotions nouvelles avec l'obscurité avec la famille des gentils Draco !
???? La luge sur rails DRACO’SNOW à Pyrénées 2000
???? La tyrolienne géante DRACO’SKY à Font-Romeu
L'été 2025 semble parti pour battre des records de fréquentation, hors la luge et la Tyrolienne, la station affiche une fréquentation de +8% par rapport à 2024 qui jusque là était la meilleure année pour Font-Romeu Pyrénées 2000 en saison estivale.
La fréquentation des télésièges pour les piétons et l'accès aux activités affiche + 5%. Les activités suntubing, devalkart, trottinette sur herbe, aérotrampoline sont en hausse de 26%.
Preuve que l'appétence pour la montagne, la nature, la fraîcheur de l'altitude ainsi que la diversité des activités proposées trouvent un public nombreux.
A LIRE AUSSI