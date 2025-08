HÉRAULT - Entre biceps et paillettes

Ce dimanche 10 août à 18h30, la Base de loisirs de La Prade à Lunas-les-Châteaux accueille un spectacle de cirque pas comme les autres. Proposé par la Communauté de communes dans le cadre de L’Estivale Grand Orb, « Entre biceps et paillettes » est une création de la compagnie Deux Dames au Volant qui invite petits et grands à un moment suspendu, au sens propre comme au figuré.

Sur scène, Manu et Marion, duo complice et détonnant, jouent de leurs corps, de leurs émotions et de leurs contradictions. Elles s’élèvent à 7 mètres du sol, virevoltent avec grâce ou fausse maladresse et manipulent d’imposants tubes de métal. Avec leurs tissus aériens rose bonbon, les deux artistes détournent les codes du cirque traditionnel pour raconter, avec humour et poésie, la multiplicité des féminités d’aujourd’hui.

D’une durée de 50 minutes, ce spectacle gratuit et tout public promet de grands éclats de rire et de beaux moments de grâce. Une invitation à se laisser porter, à rêver, et à regarder le monde différemment.

Toutes les dates de L'Estivale Grand Orb sur www.GrandOrb.fr et renseignements auprès de la Communauté de communes au 04 67 23 78 03.