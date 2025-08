HÉRAULT - La surprise de l'amour

Vendredi 8 août 2025 à 19h, dans le cadre de L’Estivale Grand Orb, le théâtre s’invite à Saint-Étienne-Estréchoux avec une représentation en plein air de La Surprise de l’amour par les jeunes artistes du collectif « Et puis après ».

Issus de l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon), l’une des onze grandes écoles nationales de théâtre en France, ces comédiens en devenir explorent la pièce marivaudienne avec une mise en scène contemporaine, une approche résolument moderne et sensible.

Dans cette comédie en trois actes, Marivaux met en scène des personnages en rupture avec l’amour : Lélio et son valet Arlequin, persuadés que les femmes sont responsables de tous leurs maux, se réfugient à la campagne. Ironie du sort, leur maison voisine est occupée par la Comtesse et sa suivante Colombine, elles aussi en rupture avec les hommes. L’amour s’invite-t-il là où on ne l’attend plus ? C’est toute la surprise du texte... et de cette mise en scène.

La représentation, gratuite et tout public, aura lieu dans la cour de la Salle des rencontres.

Retrouvez toutes les dates de L'Estivale Grand Orb sur www.GrandOrb.fr et renseignements auprès de la Communauté de communes Grand Orb 04 67 23 78 03.