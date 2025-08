MARSEILLAN - À Marseillan, le Capelet s'inscrit au cœur de l'été festif du 10 au 14 Aout !

Marseillan fête l’été avec panachepour une tradition vivante : Le Capelet, joyau de l’été marseillanais, brillera les 10 et 16 août

À Marseillan, le mois d’août ne serait pas complet sans son Capelet , moment d’émotion, de tradition et de convivialité. Cette épreuve spectaculaire et joyeusement glissante aura lieu le Samedi 16 août à Marseillan Ville pour s’imposer en point d’orgue des festivités locales

Mais auparavant un autre rendez-vous double aura lieu à ne surtout pas manquer !

Dimanche 10 août de10 h à 15 h Marseillan-Plage : musique, plage et glissades !

C’est en fanfare que les festivités débuteront avec le défilé musical des capeleteurs à Marseillan-Plage. Le Défilé des Capeleteurs est gratuit, ce qui en fait une sortie idéale pour toute la famille. Organisé par la ville de Marseillan, et par l'association des Capeleteurs cet événement attire des visiteurs de tous horizons. Que vous soyez un habitant ou un touriste, ne manquez pas ce moment unique pour découvrir ou redécouvrir cette tradition emblématique de Marseillan-Plage.

Venez nombreux et plongez-vous dans l’ambiance festive du Défilé des Capeleteurs, où la joie et la convivialité seront au rendez-vous pour célébrer le patrimoine culturel de la région.

Samedi 16 août – Marseillan-ville : le Capelet en majesté pour la fête locale

Six jours plus tard, la tradition atteint son apogée. Le Capelet traditionnel du 16 août marque le couronnement des festivités locales de Marseillan, sur le quai de la Résistance et l’esplanade du port, transformés pour l’occasion en théâtre populaire à ciel ouvert.

Voici le programme d’une journée festive et familiale :

15h00 : Défilé des capeleteurs – départ place de la République

16h00 : Capelet traditionnel – Port de Marseillan

19h00 : Apéro-concert avec l’orchestre Octane

22h00 : Grand concert festif avec l’orchestre Octane

Entrée libre – Buvette et petite restauration sur place

Une tradition vivante, populaire et fédératrice

Le Capelet, ou course à la Bigue, fait partie intégrante de l’âme marseillanaise. Depuis des générations, il rassemble petits et grands autour d’un patrimoine local unique, où se mêlent humour, effort physique, musique et camaraderie.

Que vous soyez d’ici ou de passage, venez vivre l’esprit marseillanais, applaudir les capeleteurs, partager un moment inoubliable en famille ou entre amis, et célébrer ensemble ce qui fait la richesse et l’authenticité de Marseillan.