HÉRAULT - Émerveillement garanti : BARVINOK, l'élite des jeunes danseurs d'Ukraine débarque à Marseillan

Marseillan s’apprête à vivre un moment magique. Le samedi 9 août 2025, la ville accueillera sur l’esplanade du port l’un des spectacles de rue les plus saisissants de l’été : la troupe ukrainienne Barvinok, composée d’enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans, tous véritables prodiges de la danse et des arts vivants.

Fondé en 1984, ce groupe reconnu mondialement pour son excellence artistique et son énergie débordante, propose un spectacle total mêlant danses folkloriques, percussions enivrantes, chants enjoués et une parade vivante haute en couleurs. Chaque apparition de Barvinok est une fête populaire pleine d’ardeur, un tourbillon d’émotions et de fraîcheur qui émerveille tous les publics.

À ne pas manquer :

19h30 : Déambulation poétique et rythmée sur les quais du port, où les jeunes artistes rencontreront le public au plus près.

21h30 : Grand spectacle sur l’esplanade principale, où l’ensemble dévoilera toute l’ampleur de son talent chorégraphique et musical.

Un événement gratuit qui promet de rassembler familles, curieux et passionnés de cultures du monde autour d’un moment de grâce, de partage et de performance.

Barvinok, c’est l’alliance de la jeunesse, du talent et de la passion, portée par une troupe de plus de 50 artistes, dirigés par l’exigeant et talentueux Petro Boyko, à la tête d’un centre chorégraphique de plus de 1200 enfants à Vinnytsia, en Ukraine.

INFOS PRATIQUES

Date : Samedi 9 août 2025

Heure : 19h30 – Déambulation / 21h30 – Spectacle

Lieu : Esplanade du Port – 31 Place du Port – Marseillan-ville

Entrée : Gratuite

Renseignements : 04 67 77 97 10