Marseillan : Loïc Allemand dévoilera “La vie de l’intime” dans le cadre idyllique du Domaine de la Bellonette

Le peintre Loïc Allemand, originaire d’Agde et désormais reconnu à l’international, vous donne rendez-vous le 7 août au Domaine de la Bellonette à Marseillan pour une exposition aussi saisissante qu’inoubliable.

Reconnu pour son approche bouleversante de l’intime, Loïc Allemand, artiste primé en France, en Belgique et en Suisse, revient sur ses terres natales pour présenter sa nouvelle exposition « La vie de l’intime ». Cet événement se déroulera dans un lieu d’exception, le somptueux Domaine de la Bellonette à Marseillan, entre vigne et lagune, propice à la contemplation et au dialogue artistique.

Un univers pictural vibrant d’humanité

Plonger dans une œuvre de Loïc Allemand, c’est s’aventurer au cœur de l’âme humaine. Ses tableaux figuratifs aux influences expressionnistes, inspirés de l'École de Paris, révèlent des personnages à la sensualité brute, aux regards absents mais profondément habités. Les visages anguleux, les corps nus et lascifs, les silences, tout évoque une tension intérieure, une tendresse arrachée à l’ombre.

Pastels, huiles, encres et fusains s’unissent dans des compositions vibrantes où la couleur dialogue avec le vide. Chaque œuvre raconte une histoire muette, empreinte de solitude, de désir, et d’une beauté désarmante.

Un moment rare à ne pas manquer

Le vernissage aura lieu le jeudi 7 août à 18h, en présence de l’artiste. Ce sera l’occasion unique d’échanger avec lui dans un cadre enchanteur et intimiste, autour d’un verre. L’exposition restera ensuite visible jusqu’au 27 août, offrant aux visiteurs une parenthèse d’émotion brute et de réflexion silencieuse.

Amateurs d’art, collectionneurs, passionnés de la vie intérieure : cette exposition est pour vous. Venez découvrir pourquoi l’univers de Loïc Allemand fascine bien au-delà des frontières.