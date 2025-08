BÉZIERS - CORRIDA ! Deux collectifs de psys et de vétérinaires sinsurgent contre la mairie de Béziers !

A l'attention de Robert Ménard, Maire de Béziers.

Monsieur le Maire,

Nous portons à votre connaissance la réaction d'un collectif de psys et de vétérinaires au sujet d'une initiation à Béziers baptisée "La corrida chuchotée".

Merci à l'avance pour votre réponse.

Veuillez croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de toute notre considération,

Thierry Hely

Président de la FLAC

www.flac-anticorrida.org

Un collectif de psychiatres et de psychologues ainsi que celui de scientifiques représentant plus de 2800 vétérinaires s'insurgent contre cette initiative de la mairie de Béziers consistant à initier à la corrida un public profane en occultant soigneusement son aspect le plus sanguinaire. https://boutique.beziers-mediterranee.com/nos-escapades/corrida-chuchotee-2025 Voir leur courriel ci-dessous.

Carole Delga, Présidente du conseil régional d'Occitanie est mise en copie. Dans un courrier adressé à la FLAC, Carole Delga réclamait un bon éclairage des parents sur la violence sanglante de cette pratique avant toute initiation auprès des enfants ou de jeunes adultes.

Merci,

Thierry Hely

Président de la FLAC

www.flac-anticorrida.org

06 23 94 84 83

A l'attention de la mairie de Béziers,

Cette possibilité d'écouter par audiophone des commentaires en direct pour "comprendre" la tauromachie a été mise en place l'an dernier, lors de la Feria 2024.

Puisque le but est d'éclairer les novices sur le déroulement d'une corrida, pourquoi cette année ne pas aller jusqu'au bout en décrivant les lésions infligées au taureau et leurs répercussions dans le détail ? En chuchotant ce que doit ressentir le taureau ?

On peut s'inspirer pour cela de l'intervention du vétérinaire Laurent Etienne lors du colloque du COVAC en mai dernier : https://youtu.be/Cu5-GhCqysc



Bien à vous,

Docteur Jean-Paul Richier

Cofondateur du PROTEC

https://www.collectif-protec.fr/

A l'attention de la mairie de Béziers,

Une fois de plus, notre collectif COVAC(Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida) est totalement indigné des moyens audio mis en œuvre pour promouvoir un spectacle d’une cruauté révoltante ouvert à un public de tous âges. Les commentaires feront obligatoirement l’apologie de cette tradition barbare en faisant l’impasse sur les souffrances infligées au taureau. Bien à vous,

Laurent Etienne.

Porte-parole du COVAC

https://www.veterinaires-anticorrida.fr/