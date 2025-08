Gruissan - Challenge Annuel de la Ville de Gruissan

Le Port de Plaisance accueille la nouvelle édition du Challenge de la ville de Gruissan organisé par le Gruissan Thon Club !

Du 19 au 23 août 2025 au Port de Gruissan

Gruissan Tourisme et le Gruissan Thon Club ont le plaisir de vous annoncer la nouvelle édition du Challenge annuel de la ville de Gruissan, qui se tiendra du 19 au 23 août 2025 au port de plaisance. Les participants auront l'occasion de concourir à une compétition de pêche hauturière en Méditerranée au large de Gruissan, tout en respectant des pratiques de pêche durable et responsable. Un événement qui mettra à l’épreuve l'adresse, la résistance et l'esprit d’équipe de chaque embarcation !

Gruissan Tourisme et le Gruissan Thon Club ont le plaisir de vous annoncer la nouvelle édition du Challenge annuel de la ville de Gruissan, qui se tiendra du 19 au 23 août 2025 au port de plaisance. Les participants auront l'occasion de concourir à une compétition de pêche hauturière en Méditerranée au large de Gruissan, tout en respectant des pratiques de pêche durable et responsable. Un événement qui mettra à l’épreuve l'adresse, la résistance et l'esprit d’équipe de chaque embarcation !

Un Défi remarquable de Pêche sportive

Cet événement dédié aux passionnés de pêche sportive et de nature compte déjà une trentaine d’équipages inscrits avec plus de 120 participants et plus de 200 bénévoles du Gruissan Thon Club. Les bateaux s’élanceront chaque matin à 8h pour un spectacle saisissant ! L’objectif est de pêcher sur les trois jours de compétition les plus beaux thons rouges de Méditerranée.

La compétition ne repose pas seulement sur la capture, mais aussi sur la maîtrise de techniques de pêche responsable, avec un accent particulier sur le catch-and-release (attraper et relâcher), pour permettre au thon de continuer à prospérer dans son habitat naturel dans les eaux de Gruissan.

Le public est invité à suivre la compétition et à encourager les équipages depuis les quais du Port de Plaisance de Gruissan. Les spectateurs pourront voir les départs à 8h et les arrivées des bateaux rentrant de la pêche à partir de 17h30, et assister à un véritable folklore traditionnel avec la débarque de certaines prises afin de respecter les quotas et la réglementation.

Le programme

Mardi 19 août : accueil des bateaux, des compétiteurs et briefings

Mercredi 20 août | 8h : La SNSM, partenaire du Challenge de la ville de Gruissan, lancera la première vague avec la vedette et l’impressionnant départ de tous les équipages dès son passage. C’est parti pour 3 jours de Challenge avec levée des lignes obligatoires à 17h30 et retour au Port des bateaux pour 18h, accueillis par le public curieux.

Samedi 23 août : cette année l’Indépendant, partenaire de l’évènement, tiendra un stand de 17h30 à 20h avec des interviews en direct et de nombreux cadeaux à gagner.

18h30 : Remise des prix

22h30 : Clôture du Challenge de la ville de Gruissan par le feu d’artifice de l'été qui fera son grand retour cette année et illuminera le ciel de Gruissan! Un spectacle haut en couleur tiré depuis le Port de Plaisance.

« Le retour du feu d’artifice au Port de Gruissan marque un moment fort de notre saison estivale. C’est un événement attendu, festif, qui contribue à dynamiser le cœur du port, en créant un vrai temps de rassemblement pour les plaisanciers et les habitants. » , détaille Joan Manuel Baco, Directeur Général de Gruissan Tourisme.

Une compétition respectueuse de l’équilibre marin

Depuis sa création, le Challenge de la ville de Gruissan s'engage à allier pêche sportive, traditions et protection de l'environnement. Il s'inscrit dans une démarche de préservation des espèces marines, notamment le thon rouge dans le respect de sa règlementation. Plus généralement à Gruissan, les pêcheurs ont pour consignes de respecter les quotas de pêche et un code strict de capture et de relâcher, garantissant ainsi que les poissons capturés sont remis à l'eau dans les meilleures conditions.

« Notre objectif est de faire vivre aux compétiteurs l’expérience de la pêche responsable. Ce n'est pas seulement une question de performance sportive, mais de sensibilisation et d'engagement pour la protection de nos ressources marines », explique Jean-Christophe Soulié, Président du Gruissan Thon Club.

En plus des actions de pêche durable, le Gruissan Thon Club met en place un concours écoresponsable où tous les participants du Challenge seront invités à récupérer les déchets et plastiques trouvés en mer pour les jeter dans les conteneurs adaptés. La « repêche » des détritus les plus gros ou insolites sera récompensée avec plusieurs lots à la clefs.

Modalités et Inscriptions

Les inscriptions pour le Challenge de la ville de Gruissan sont ouvertes jusqu’au mardi 19 août, veille du lancement de la compétition. Rendez-vous sur le site du www.gruissanthonclub.fr pour plus d’informations sur les modalités du concours.



Si vous souhaitez couvrir la compétition, les visuels HD et programme d’accueil presse individuel sont disponibles sur demande.

Gruissan-mediterranee.com