OCCITANIE - La filière hydrogène menacée

Depuis trop longtemps déjà, face à ce que l’on pourrait qualifier de capitulation industrielle, se profile l’urgence incontournable de mobiliser l’ensemble du monde du travail et de nouer des coopérations audacieuses avec les BRICS cette coalition internationale qui représente plus de 44% du PIB mondial.

Lorsque l’on évoque l’accord intervenu entre Ursula von der Leyen et Donald Trump, on touche à une forme de reddition : l’ouverture sans conditions du marché européen aux technologies américaines massivement subventionnées en vient à menacer la pérennité de notre industrie. Tandis que la France s’y inclinerait, la paralysie de certains projets, la fragilisation d’usines comme celles, par exemple, de Safra dans l’Albigeois – récemment reprise par un consortium chinois – accroissent les doutes quant à l’avenir de la filière hydrogène et à notre souveraineté énergétique.

Or l’hydrogène, que l’on réduit trop souvent à un rôle secondaire, demeure pourtant un levier indispensable pour décarboner à la fois l’industrie lourde et les transports. À titre de comparaison, la Chine produit déjà deux millions de tonnes d’hydrogène vert par an, tandis que l’Europe peine à atteindre les cent mille tonnes annuelles.

Cette marginalisation est le fruit d’une soumission aux diktats géopolitiques américains, un reniement cruel aux efforts de milliers de chercheurs, d’ingénieurs et de travailleurs engagés dans la construction d’une industrie verte. Il devient impérieux d’adopter une planification nationale démocratique de l’énergie — conjuguant nucléaire, renouvelables et hydrogène — sous l’égide d’un pôle public puissant, pour restaurer notre indépendance et alléger les coûts qui pèsent sur les ménages et les entreprises.

Pour ce faire, une mobilisation immédiate est nécessaire : ministères, industriels, syndicats, élus et parlementaires se doivent de s’engager ensemble autour d’une feuille de route transparente, issue d’un débat démocratique. Les financements publics doivent impérativement être conditionnés à des objectifs technologiques, sociaux et écologiques.

Deux priorités émergent :

1. Regrouper toutes les composantes de la filière hydrogène afin de défendre l’emploi local, le savoir-faire national et garantir une souveraineté industrielle authentique.

2. Renforcer nos coopérations avec la Chine, les BRICS ou le Sud global, pour bâtir un modèle multipolaire fondé sur des partenariats équilibrés, rompant avec le chantage des États-Unis.

L’alternative est simple et dramatique : résister ou abdiquer. À ceux qui œuvrent, à ceux qui innovent, à ceux qui créent — notamment en Occitanie — il appartient de porter la voix et d’agir. Le temps presse : c’est maintenant que s’écrit notre avenir.

Alors qu’en Occitanie naissent et grandissent des projets structurants en faveur de l’hydrogène et ses applications — qu’il s’agisse de production (Hyd’Occ, Lhyfe), de distribution (HyPort, Corridor H2), de mobilité (autocars, trains, bus) ou de formation (GenHyO) — il est temps de résister à l’écrasement technologique et géopolitique des Etats-Unis et dénoncer la capitulation de la commission européenne. De la même façon que la Région investit dans ses ambitions énergétiques jusqu’en 2050, notre industrie, notre souveraineté et notre impact social doivent être défendus avec lucidité et audace. Les responsables politiques, les représentants du monde du travail en Occitanie devraient pouvoir se mobiliser en ce sens.

Jean-Paul LEGRAND