VIC-LA-GUARDIOLE - Rumeurs et mise en examen : au cœur de l'affaire d'abus et de viol à l'étang de Thau

Affaire d’abus présumés à Vic-la-Gardiole : une ATSEM mise en examen, la présomption d’innocence rappelée

Le parquet de Montpellier a mis en examen, le 28 juillet 2025, une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) de 59 ans, soupçonnée d’abus sexuels sur de jeunes élèves âgés de trois à quatre ans à l’école maternelle Les Aresquiers, à Vic-la-Gardiole. La mise en examen porte sur des faits de viol et d’agression sexuelle aggravée, suite à la révélation initiale de deux plaintes, d'un potentiel de neuf victimes qui auraient été identifiées, un nombre qui pourrait monter à une quinzaine au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête .

Des faits présumés

Selon l’enquête des gendarmes, diligentée après le dépôt de deux plaintes, les faits se seraient déroulés durant la sieste ou aux sanitaires de l’école, concernant principalement des enfants de petite section. Après une première garde à vue, levée, une seconde audition a conduit au déferrement de la suspecte, placée sous contrôle judiciaire et bénéficiant du bénéfice de la présomption d’innocence .

Suspension immédiate et contexte professionnel

En poste depuis le 1ᵉʳ octobre 2024, cette ATSEM a fait l’objet, le 3 juillet 2025, d’une suspension administrative à titre conservatoire par la municipalité, soucieuse de garantir la sécurité des enfants et la sérénité de l’établissement .

Rumeurs de voisinage évoquant une vie privée « particulière » de la personne mise en cause, allant jusqu'à des pratiques sexuelles au Cap d’Agde : Prudence journalistique

Des rumeurs circulant dans la résidence de la mise en cause , rapportées notamment par plusieurs confrères de la presse écrite et reprises par 20 Minutes, évoquent une vie privée « particulière » de la personne mise en cause, allant de pratiques sexuelles au Cap d’Agde à des réunions chez elle. Ces propos, recueillis auprès de voisins et cités sous réserve (« selon un témoignage », « d’après un proche »), n’ont fait l’objet d’aucune vérification judiciaire et ne préjugent en rien de la culpabilité de la personne mise en examen. Notre rédaction s’en tient aux faits établis par l’instruction en cours et rappelle que tout individu est présumé innocent jusqu’au jugement définitif.

Enquête et accompagnement des victimes

Les gendarmes sont en relation avec les familles des 29 élèves de la classe concernée afin de consolider les témoignages. Parallèlement, l’association France Victime est intervenue sur place pour proposer un accompagnement psychologique personnalisé aux enfants et à leurs proches, en lien avec l’UAPED (Unité d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger) .

Calendrier judiciaire

L’instruction préliminaire se poursuit devant le parquet de Montpellier. Aucune date d’audience n’a pour l’instant été fixée. La municipalité a annoncé qu’elle restait à la disposition de l’enquête et privilégierait la protection des mineurs dans l’attente des conclusions du juge d’instruction.