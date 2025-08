MARSEILLAN - Un coup de pouce pour l'avenir des jeunes : la Mission Locale s'ancre à Marseillan !

La Mission Locale s’installe au cœur de Marseillan : un nouveau souffle pour les jeunes !

Bonne nouvelle pour les 16-25 ans de Marseillan ! La Mission Locale du Bassin de Thau change de cap et vient à leur rencontre avec une nouvelle dynamique d’accueil, encore plus proche, plus vivante, plus accessible. Depuis peu, les permanences ont pris leurs quartiers dans un lieu chaleureux et central : la Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Socioculturel, véritable carrefour de vie marseillanais.

Chaque mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, une conseillère en insertion, Frédérique, accueille les jeunes pour construire avec eux un parcours individualisé vers l’emploi, la formation, la santé, le logement, la mobilité ou encore l’accès aux droits.

Son approche bienveillante et son écoute attentive font toute la différence pour ceux qui se posent des questions, cherchent un coup de pouce, ou veulent simplement être guidés vers leur avenir.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté forte : « aller-vers » les jeunes, notamment ceux qui ne franchissent pas spontanément les portes des structures d’accompagnement. En investissant un lieu déjà fréquenté et apprécié, la Mission Locale s’assure d’être au bon endroit, au bon moment.

Frédérique est là, disponible, souriante, compétente, pour vous aider à débloquer vos projets, lever les freins et avancer concrètement.

N’hésitez pas à la contacter directement au 07 89 71 36 11.