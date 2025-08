MARSEILLAN - Julien et Emilena : les nouveaux rayons d'O'Soleil sur le port de Marseillan

Un nouveau rayon de bonheur au port : Julien Alter et Emilena font briller O'SOLEIL à Marseillan

Sur le quai Antonin Gros, à l’entrée du port de Marseillan, un nouveau O'SOLEIL s’est levé. Depuis février dernier, Julien Alter et son épouse Emilena ont repris les rênes de la brasserie O'SOLEIL et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’établissement n’a pas perdu de son éclat, il brille de mille feux.

Un coup de cœur qui change une vie

L’histoire commence comme un conte méditerranéen. Julien et Emilena, partis de rien il ya dix ans sont aux commandes du restaurant La Pampa à Vias-Plage depuis dix ans, ils partent un jour en balade à Marseillan hors saison. Un petit vent doux, un port tranquille, une lumière dorée… et l’intuition que quelque chose de beau pouvait naître ici. « On a marché sur le quai, et on s’est regardés. Marseillan, c’était une évidence. On s’est dit : Et si c’était là, notre prochaine aventure ? »

Le destin leur donne raison : Quelques semaines plus tard, les voilà installés dans cette brasserie bien connue des Marseillanais et des amoureux du port.

Une cuisine simple, savoureuse, et qui ne prend pas les clients pour des touristes

Chez O'SOLEIL, on se régale sans façons, dans l’esprit du sud : de bonnes assiettes, des produits frais, et des prix qui laissent le sourire même après l’addition. La formule du midi (entrée, plat, dessert à 25 €) a ses fidèles. Celle du soir et du week-end à 32 € ravit les amateurs de poissons grillés ou de belles pièces de viande. Et si vous êtes du genre à terminer sur une note sucrée, le baba au rhum ou les profiteroles maison sont là pour vous faire tomber amoureux… une deuxième fois.

Le bonheur en terrasse, toute la journée… et une bonne partie de la soirée

L’un des plus grands atouts de O'SOLEIL, c’est sa terrasse en or, exposée plein sud, avec vue imprenable sur les bateaux. Le mobilier a été refait, les parasols sont tout neufs (et lumineux le soir, histoire de garder le sourire même après le coucher du soleil), et l’ambiance est celle que l'on rêve tous de retrouver après une journée de boulot ou une balade à vélo autour de l'étang

Et pour ceux qui aiment traîner un peu, pas d’inquiétude : le service est continu. Café dès 9h30, plats à toute heure, glaces et cocktails en prime. On pourrait presque y poser ses valises pour l’été…

Une équipe en or et une énergie communicative

« On a une super équipe cette année ! », confie Julien, visiblement heureux. Tandis que d’autres galèrent à recruter, ici, ça tourne comme une horloge. Entre 12 et 15 personnes s’activent chaque jour pour faire vivre ce lieu plein de bonne humeur. Et le couple tient la barre à deux pour l’instant, « Nos restos ce sont nos bébés », plaisante Julien.

Une clientèle fidèle… et multilingue !

Avec une ouverture presque toute l’année (pause seulement en janvier et pour Noël), O'SOLEIL attire une clientèle fidèle, locale et internationale. Ici, on parle anglais quand il le faut, on se souvient de vos préférences, et on vous accueille comme à la maison. Les habitués ont remarqué les petits changements, tous dans le bon sens, et reviennent avec le sourire.

Une situation de rêve, au cœur du "Petit Saint-Tropez languedocien"

Julien le dit sans détour : « Marseillan, c’est le plus joli coin entre Montpellier et Saint-Pierre-la-Mer. C’est un petit Saint-Tropez sans les embouteillages ». Et son établissement en incarne parfaitement l’esprit : chaleureux, vrai, sans prétention, mais avec ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence.

Brasserie O'SOLEIL

34 quai Antonin Gros, Marseillan

Réservations au 04 67 01 74 01

Ouvert 7 jours sur 7, sauf en janvier et à Noël

Café dès 9h30 – Formules du midi et du soir – Glacier & cocktails