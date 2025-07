Pyrénées-Orientales - Querelles dérisoires, duplicité coupable, désintérêt manifeste pour le pouvoir d'achat des habitants

Querelles dérisoires, duplicité coupable, désintérêt manifeste pour le pouvoir d’achat des habitants des Pyrénées-Orientales : vite, « changez d’air ! »

La France Insoumise 66 constate que l’agencement des articles dans la presse peut être parfois terriblement cruel. Ce fut le cas dans l’édition du 29 juillet de L’Indépendant.

En haut de la page 5, un article détaillant les querelles opposant deux membres de Place Publique en vue des prochaines élections municipales à Perpignan. Les méandres d’un vote interne consultatif confirment l’opposition entre Olivier Romero et Agnès Langevine, relevant en réalité bien davantage d’ambitions personnelles chevillées au corps que de divergences stratégiques construites en raison. Tous deux sont par ailleurs conseillers régionaux Occitanie et se rejoignent sur l’essentiel : vider le programme du Nouveau Front Populaire de l’essentiel qui en a pourtant fait son succès.

En témoigne, en dessous, un article traitant de l’augmentation des tarifs des bus LiO de la région à partir du 1° octobre. Les tarifs vont doubler, passant de 1 à 2 euros le trajet. Dans un département comme les Pyrénées-Orientales marqué à la fois par la pauvreté et les difficultés liées à la mobilité, cette hausse n’est ni anodine ni symbolique. Elle va grever le pouvoir d’achat de nombre des usagers des bus LiO du département.

Qu’en pensent nos conseillers régionaux ? Visiblement pas grand-chose, tout occupés qu’ils sont à la réalisation de leurs ambitions personnelles. L’interpellation vaut également pour les autres conseillers régionaux du département appartenant à la majorité régionale dirigée par Carole Delga, impliqués à divers titres dans ces querelles en vue des municipales. Ils se reconnaîtront. Nous dénonçons cette duplicité.

« Perpignan, changez d’air ! », émanation de l’accord départemental entre La France Insoumise, Les Ecologistes et Génération.s, a érigé en priorité de redonner du pouvoir d’achat au plus grand nombre par l’intermédiaire des compétences municipales. Ce n’est pas pour que d’autres collectivités comme la Région leur en retire, qui plus est au motif d’une prétendue harmonisation des billets entre les 13 départements, sur le moins-disant social. Et qu’il s’agisse en outre des conséquences de choix budgétaires assumés, privilégiant les aides aux entreprises sans la moindre conditionnalité, contribuant de manière significative à l’économie de guerre. Bien curieuse conception de l’équité et du progrès social pourtant revendiqués…

Que cessent cette duplicité coupable et ce désintérêt manifeste pour les conditions de vie quotidienne ! Car cela ne laisse rien augurer de bon pour les perpignanaises et les perpignanais. Plus que jamais, à Perpignan, « changez d’air ! ».

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise