Toulouse - Le toulousain NetExplorer lance NetExplorer Share, alternative française à WeTransfer

Que deviennent les fichiers une fois qu'ils sont partis ? Comment s'assurer que des documents confidentiels ne sont pas repartagés sans autorisation ? Pour Bertrand Servary, dirigeant de NetExplorer, ces questions simples résument un enjeu majeur : beaucoup d'organisations ont investi dans des solutions collaboratives internes, mais dès qu'il s'agit de partager un fichier avec l'extérieur, elles perdent toute maîtrise. WeTransfer, Smash ou d'autres outils permettent d'envoyer facilement des fichiers, mais sans garantie de traçabilité, de souveraineté et de sécurité. NetExplorer Share vient répondre à cette faille, discrète mais critique, dans la stratégie cybersécurité des entreprises publiques et privées.

Une alternative souveraine, simple et sécurisée

Avec NetExplorer Share, l'entreprise toulousaine NetExplorer propose une solution française, hébergée en France, qui permet d’envoyer et de recevoir des fichiers sans limite de taille, tout en gardant le contrôle sur les données. Déjà testé en version bêta par plus de 160 organisations publiques et privées, dont Vinci Energies, BPI France, ou encore le centre Hospitalier de Clermont-Ferrand, NetExplorer Share a démontré son efficacité et sa simplicité d’adoption dans des secteurs variés.



Pour le destinataire, aucun compte n'est nécessaire, mais chaque action est tracée, horodatée, prouvée par l'expéditeur ou la DSI. “Nous avons voulu une solution aussi simple que WeTransfer, mais conforme aux exigences des DSI et aux attentes des utilisateurs. L’adoption est immédiate grâce à une interface intuitive et des connecteurs natifs à Outlook ou Google, sans changer les habitudes des équipes”, souligne Bertrand Servary.

NetExplorer Share est accessible via une interface web mais propose également des connecteurs Outlook et Google. Ces intégrations natives aux outils du quotidien permettent de joindre facilement des fichiers, sans limite de taille, tout en garantissant un haut niveau de sécurité.

Les liens de dépôt personnalisés permettent également aux organisations de collecter des fichiers en toute sécurité, sans exposer leur système.



Une solution professionnelle et personnalisable

Qu’il s’agisse d’un groupe hospitalier gérant des données sensibles, d’un groupe industriel partageant des plans avec ses sous-traitants, ou d’une collectivité partageant des fichiers volumineux… NetExplorer Share offre aux expéditeurs et aux DSI un contrôle fin sur chaque partage : possibilité de limiter les droits d'accès (lecture seule, téléchargement interdit ou protégé par double authentification), de définir la durée de validité des liens ou de supprimer à distance un fichier partagé.

La DSI dispose d'une console de supervision centralisée pour suivre les flux entrants et sortants, bloquer les liens en temps réel, gérer les droits d'accès, activer l'authentification forte et exporter les journaux d'activité. Tout est pensé pour offrir un contrôle granulaire, sans compromis sur l'ergonomie.

Souplesse, professionnalisme et RSE

Contrairement aux outils grand public, NetExplorer Share permet de personnaliser l'interface de partage aux couleurs et au logo de l'entreprise, renforçant l'image de marque jusque dans les échanges de fichiers.



Côté RSE, NetExplorer (labellisé Numérique Responsable) s'inscrit dans une démarche concrète : en réduisant le stockage inutile des pièces jointes dans les messageries, la solution contribue à alléger l'empreinte carbone numérique des organisations.



Enfin, et grâce au licensing flottant, les entreprises ne paient que pour les utilisateurs actifs, permettant un déploiement à large échelle sans exploser le budget.



Alors que les cyberattaques sont en augmentation et que les exigences réglementaires se durcissent, NetExplorer Share arrive à point nommé pour permettre aux entreprises françaises de reprendre le contrôle de leurs échanges de données sensibles. “Avec NetExplorer Share, nous comblons un vide entre les usages réels des collaborateurs et les exigences de sécurité des organisations. Partager des fichiers ne doit plus être un point faible dans la souveraineté numérique des entreprises”, conclut Bertrand Servary.