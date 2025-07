MARSEILLAN - Sécurité oblige : six arbres seront abattus sur la place du théâtre : Un nouveau projet est en gestation.

Sécurité et avenir vert pour la place du Théâtre à Marseillan

À Marseillan, le lien entre nature et vie urbaine est une priorité. C’est dans cet esprit que la municipalité a récemment pris une décision difficile mais nécessaire : procéder à l’abattage de six sophoras situés sur la place du Théâtre. Cette action, fondée sur une expertise phytosanitaire rigoureuse, répond à un risque élevé de chute de branches, mettant en danger la sécurité des passants et des biens.

L’un de ces arbres a d’ailleurs récemment perdu une grosse branche, endommageant un véhicule en stationnement. La sécurité des Marseillanais reste la priorité absolue.

Mais loin d’un simple retrait d’arbres, cette décision s’inscrit dans une vision globale d’embellissement et de renouveau. La municipalité s’engage dès à présent dans un projet de réaménagement de la place, avec un objectif clair : conserver l’âme verte de cet espace public tout en le rendant plus attractif et sécurisé.

Ce projet sera mené en concertation avec les élus et les acteurs locaux, afin de construire, ensemble, un espace harmonieux, respectueux de l’environnement et à l’image de Marseillan.

Préserver, sécuriser, réinventer : trois maîtres mots pour accompagner cette évolution en douceur, fidèle à l’esprit de la commune.

Le Sophora est un genre de plantes à fleurs de la tribu des Sophoreae et de la famille des Fabaceae qui comprend 31 espèces. Ce sont de petits arbres ou arbustes. Ces plantes arborescentes sont originaires des régions tempérées et chaudes du sud-est de l'Europe à l'Asie, de l'Australasie et des îles de l'océan Pacifique ainsi que de l'ouest de l'Amérique du Sud.