MARSEILLAN - Une arrivée en fanfare pour Fanfan et son combat contre le cancer

Une arrivée en fanfare pour Fanfan et son combat contre le cancer

Fanfan est arrivé à Marseillan ! Une étape pleine d’émotion et de solidarité sur le port ou il fut acceuilli par de nombreux élus de la municipalité venus saluer cette initiative.

Ce mardi 29 juillet à 18h15, le port de Marseillan a vibré sous les applaudissements d’une quarantaine de personnes venues accueillir Fanfan, arrivé au terme d’une étape intense de son périple cycliste contre le cancer. Parti ce matin de Cavaillon, accompagné dans les derniers kilomètres par les coureurs solidaires de l’Union Cycliste Marseillanaise, le cycliste au grand cœur a été ovationné par un public touché et admiratif.

Cette 14e étape, très attendue, a marqué une pause symbolique et chaleureuse dans ce défi de 3400 km en 25 jours, que François – dit Fanfan – réalise pour Souffles d’Espoir Contre le Cancer. En arrivant au cœur de Marseillan, c’est une véritable chaîne humaine de solidarité qui s’est formée autour de lui.

Un stand solidaire a permis aux Marseillanais de soutenir la cause à travers l’achat de goodies, des échanges avec Fanfan, et un apéritif convivial pour prolonger le moment dans la bonne humeur.

Une arrivée, des sourires, de l’émotion et un message fort : ensemble, on roule plus loin contre le cancer.

Fanfan continue son tour de France solidaire jusqu’au 9 août ! Suivez-le et soutenez-le ici :

facebook.com/fanfan.a.velo