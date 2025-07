FRANCE - Catherine Matausch se mobilise aux côtés du collectif Ensemble Nous Poumons

Alors que le cancer du poumon demeure le cancer le plus meurtrier en France (1), la mise en place d’un programme pilote évaluant la faisabilité de la mise en place d’un dépistage organisé du cancer du poumon instaure une dynamique nouvelle pour sauver des vies et réduire les inégalités de genre, sociales et territoriales liées au cancer du poumon. À l’occasion du 1er aout, journée mondiale du cancer du poumon, et à travers son engagement, le Collectif Ensemble nous poumons, soutenu par Mme Catherine Matausch, entend sensibiliser le plus grand nombre autour de ce message : mieux détecter pour mieux soigner, toutes et tous, partout sur le territoire.

« J’ai eu beaucoup de chance. Mes symptômes ont vite été pris au sérieux. Grâce à un scanner, une opération a été déclenchée en décembre 2020, ce qui a permis de poser le diagnostic de cancer du poumon. Une prise en charge rapide qui m’a évité des traitements plus lourds comme la chimiothérapie. Cinq ans après, tout va très bien. C’est très important pour moi de soutenir le lancement du dépistage du cancer du poumon en France. Mon histoire témoigne de l’importance d’aller vite, de chercher plutôt que de fermer les yeux » Mme Catherine Matausch, journaliste et ancienne patiente atteinte d’un cancer du poumon

LE CANCER DU POUMON EN FRANCE : DES CHIFFRES ALARMANTS

En 2023, 52 777 nouveaux cas de cancer du poumon étaient estimés en France (1). Ce cancer est responsable de 30 896 décès en 2022, soit près de 600 décès par semaine, ce qui en fait la première cause de décès par cancer dans le pays (1). 80 % des cas sont liés au tabac, les 20 % restants étant dus à d’autres causes : expositions professionnelles, pollution, ou prédispositions génétiques (1). Un diagnostic tardif qui dégrade le pronostic des patients Le diagnostic de la maladie est souvent tardif : 70 à 80 % des cancers du poumon sont découverts à un stade avancé, en raison de symptômes peu spécifiques (2). Pourtant, la détection précoce de la maladie reste un élément clé pour augmenter les chances de guérison (3). Des symptômes non spécifiques Le cancer du poumon est difficile à détecter sans examen d’imagerie (scanner faible dose) car ses symptômes, discrets et peu caractéristiques, sont difficiles à repérer (3). Le cancer du poumon peut entraîner des symptômes respiratoires (toux persistante, difficultés à respirer, essoufflement, respiration sifflante, infections pulmonaires à répétition) (3). D’autres symptômes non spécifiques du cancer du poumon existent : gonflement du visage et du cou, douleurs importantes (comme un point de côté ou des douleurs du bras ou de l’épaule), une modification de la voix, des difficultés à avaler, des crachats de sang, etc. (3)

DES INÉGALITÉS SELON LE GENRE

Femmes et hommes ne sont pas exposés à la maladie de la même manière : Chez les hommes, il s’agit du 2e cancer le plus fréquent et le plus meurtrier, avec 33 438 cas estimés en 2023 (1). Chez les femmes, c’est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e plus meurtrier, avec 19 339 cas estimés (1), représentant 10 % des cancers féminins (1). La progression du tabagisme féminin explique en partie ces chiffres. Par ailleurs, les femmes sont plus sensibles au tabagisme actif et passif, et ont un risque accru de développer un cancer du poumon, potentiellement lié à des facteurs hormonaux comme les œstrogènes (4,5).

DES INÉGALITES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIALES FORTES

es régions les plus touchées par l’incidence du cancer du poumon sont les Hauts-deFrance, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie, l'Occitanie et la PACA (6). Certains de ces territoires cumulent précarité sociale, exposition professionnelle et passé industriel, amplifiant les risques. Les inégalités sociales de santé sont également marquées : le risque de décéder d’un cancer est 2,4 fois plus élevé chez les personnes sans diplôme comparé aux diplômés universitaires. Ces écarts sont particulièrement nets pour les cancers du poumon, de l’œsophage et des voies aérodigestives supérieures (7).



L’IMPORTANCE D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Grâce aux avancées médicales, les traitements du cancer du poumon ont progressé (3,8).Le taux de survie globale à 2 ans en cas de cancer broncho-pulmonaire a doublé en 20 ans, passant de 21,2 % en 2000 à 47,8 % en 2020. Sur cette même période, la médiane de survie est passée de 8,8 mois en 2000 à 17,2 mois en 2020 (9). Mais une détection précoce reste le levier principal pour améliorer la survie (2,3).



LE PROGRAMME IMPULSION : UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS LE DÉPISTAGE ORGANISÉ

Lancé en janvier 2025 par l’INCa, le projet IMPULSION constitue une étape pilote avant un dépistage généralisé du cancer du poumon. Il s’adressera à certains fumeurs et exfumeurs de 50 à 74 ans, associant un scanner thoracique à faible dose et une proposition de sevrage tabagique (10). On estime le nombre de personnes éligibles au programme pilote à 3,8 millions en France (11). Le scanner faible dose, ou tomodensitométrie, est peu irradiant et permet une détection plus précise et plus précoce des nodules pulmonaires que la radiographie (3,12). Deux grandes études internationales (NLST et NELSON) ont confirmé l’efficacité de ce dépistage en démontrant une réduction de la mortalité d’environ 20 % chez les fumeurs ou ex-fumeurs âgés de 50 à 74 ans soumis à un dépistage régulier (13,14).

« Le dépistage du cancer du poumon représente une formidable avancée pour offrir à chacun une chance réelle face à la maladie. C’est une opportunité unique de réduire les inégalités de santé. » Pr Sébastien Couraud, Chef de service pneumologie de l’hôpital Lyon Sud – Hospices Civils de Lyon et membre du Collectif Ensemble nous poumons

Si le projet IMPULSION ouvre la voie à une meilleure détection et à une réduction de la mortalité, il reste nécessaire de renforcer la prévention, réduire les inégalités d’accès aux soins, et sensibiliser l’ensemble de la population aux risques évitables, en particulier liés au tabac.

