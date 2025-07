Castres - Plaine Santé : le nouveau Parc d'Activités économiques dédié à la Santé Globale dans le sud du Tarn

La Communauté de Communes Sor & Agout (CCSA) se réjouit de voir sortir de terre son nouveau Parc d’Activités économiques de 5 hectares entièrement dédié à la Santé Globale (One Health). Ce Parc d’Activités, baptisé « Plaine Santé », cible les entreprises qui conçoivent, développent ou produisent pour les professionnels exerçant dans les domaines de la santé humaine, animale ou environnementale.

Enjeu majeur de notre société, la Santé Globale est un véritable défi collectif, elle nécessite la coopération de profils variés et offre des opportunités inédites pour innover et agir positivement sur notre présent et notre avenir.

C’est dans cette dynamique ambitieuse que la CCSA a choisi de créer Plaine Santé, un Parc d’Activités unique, qui prend soin des projets et des entreprises.

Situé à Soual, au Sud-Est du Tarn, dans le berceau historique du Groupe pharmaceutique Pierre Fabre, Plaine Santé bénéficie d’un emplacement de 1er choix au cœur des écosystèmes économiques de la région, le tout dans un cadre naturel préservé.

Ambitieuse sur le plan économique, Plaine Santé l’est aussi sur le volet environnemental et humain. Ce Parc d’Activités préserve la biodiversité tout en offrant aux futurs salariés des conditions de travail de qualité propices au bien-être (mobilités douces, commerces de proximité, services…).

Portée par la CCSA, la commercialisation des 12 lots (de 2 000 à 8 850 m²) vient de débuter.

Chaque entreprise peut bénéficier d’un accompagnement adapté et personnalisé via :

un service économique dédié,

l’optimisation des délais d’implantation,

l’assistance d’un architecte conseil,

une aide à l’immobilier possible sous condition,

une implantation en zones FRR et AFR,

un soutien au recrutement via le service Emploi Sor & Agout,

la synergie avec un Club d’Entreprises dynamique.

« Le positionnement de Plaine Santé se veut à la fois stratégique et attractif. Tout est pensé pour faciliter et accélérer l’implantation des entrepreneurs. L’ensemble des terrains disponibles à la vente sont plats et seront délimités en vue de répondre au mieux aux besoins des entreprises. Selon les projets d’implantation des structures, il sera par exemple possible de regrouper les parcelles. Située dans un environnement naturel préservé, au cœur d’un bassin d’emploi de 144 000 habitants, Plaine Santé est à seulement 30 minutes de l’agglomération toulousaine, 3ème ville de France et à 10 minutes de Castres. » explique Stéphane VUAGNAT, Directeur Général Adjoint de la CCSA.

Vous voulez en savoir + sur ce Parc d’Activités à impact positif ?

Contactez-nous :

Communauté de Communes Sor & Agout - Service Économique

05 63 72 84 84 / 06 98 76 91 21

economie@communautesoragout.fr

www.plaine-sante.com