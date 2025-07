COURNONSEC - GIGEAN - Feu de Cournonsec : une mobilisation exemplaire face à un incendie hors norme

Cournonsec, 28 juillet — Un impressionnant feu de végétation s’est déclaré ce dimanche en fin de journée dans la commune de Cournonsec, aux abords des localités de Montbazin et Gigean.

Grâce à l’intervention rapide, massive et coordonnée des sapeurs-pompiers de l’Hérault, un drame de plus grande ampleur a été évité.

À 19h30, le sinistre, attisé par un vent violent, avait déjà parcouru 300 hectares, menaçant les habitations et les infrastructures. Sur le flanc gauche du feu, au lieu-dit Les Clavas, des habitations ont été confinées par précaution. La vigilance des secours a permis de sauver une usine de fabrication de palettes située en bordure de la RD5, évacuant une quinzaine de personnes sans incident.

Aucune victime ni dégâts matériels majeurs ne sont à déplorer à ce stade, un exploit compte tenu de l’ampleur de l’incendie.

Une mobilisation sans précédent

Plus de 200 sapeurs-pompiers étaient alors engagés sur le terrain, épaulés par quatre Canadairs concentrés sur la tête de feu afin d'empêcher sa propagation vers la commune voisine de Montbazin. La RD5 et les voies environnantes ont été immédiatement neutralisées par la Gendarmerie pour sécuriser la zone.

Parallèlement, une équipe renforcée par deux Canadairs détournés du dispositif principal est parvenue à stopper un départ de feu en bordure de l’A9, dans le massif de la Gardiole, sur la commune de Gigean, évitant ainsi une nouvelle catastrophe.

À 20h20 : une situation maîtrisée

À 20h20, la situation s’était notablement améliorée. Les actions combinées des moyens terrestres et aériens ont permis de casser la tête du feu, mettant fin à sa progression.

Près de 500 sapeurs-pompiers et une centaine de véhicules spécialisés ont été déployés pour contenir l’incendie, dont la surface parcourue est désormais estimée à 320 hectares, dont 150 hectares réellement brûlés.

L’origine du feu a été identifiée : des travaux de clôture ayant nécessité l’usage d’une meuleuse sont à l’origine de ce départ de feu.

Les autorités locales, accompagnées de la secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, sont attendues sur place pour constater l’ampleur des dégâts et saluer le travail des équipes engagées.

Véronique Martin Saint Léon, sous-préfète de Montpellier, secrétaire générale de la préfecture est présente au PC des Sapeurs-Pompiers de l'Hérault - SDIS 34, aux côtés des élus.

Les bons réflexes à adopter en période de sécheresse et de vent fort :