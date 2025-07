MARSEILLAN PLAGE - Le cochon de Marseillan : Star inattendue de la plage du Payrollet !

Le cochon de Marseillan : Star inattendue de la plage du Payrollet !

Une journée ensoleillée à Marseillan plage, les enfants jouent dans le sable, les parasols s’ouvrent… et voilà qu’un drôle de promeneur débarque. Non, pas un touriste en goguette, mais un mammifère domestique, de l'ordre des ongulés, petit porcinet tout de rose vêtu, venu saluer les baigneurs !

À première vue, on aurait dit une mascotte gonflable échappée d’un parc d’attraction. Mais non, c’était bien un vrai petit cochon, tout rose, qui s’est promené entre serviettes, châteaux de sable et glaces vanille-caramel. L’incongruité de la scène a fait sourire et a attiré tout autant l’œil des vacanciers que des maitres nageurs-sauveteurs surveillants de baignade venus s'enquerir de sa présence en terre inconnue :-)

Loin de la “Baie des Cochons” du Cap d’Agde !

Juste un rappel : la Baie des Cochons évoque souvent la plage naturiste du Cap d’Agde, qui non loin de Marseillan plage est réputée pour son ambiance libertine et ses pratiques sexuelles que l'on qualifiera pudiquement de " réservées aux adultes avertis..enfin.. " trés trés avertis " tout de même ! Rien à voir ici avec les familles de Marseillan où aucune colonie de porcinets n'est présente et où la clientèle reste tout à fait innocente en conservant, pudeur, serviettes et maillots !

Pourquoi ce petit cochon en vacances ?

Le mystère reste entier. S’agit-il d’un cochon d’estrade fuyant une fête privée ? D’un compagnon de camping évadé ? Ou encore d’un coup marketing très local. Pour les témoins, les spéculations vont bon train… mais le principal, c’est qu’il a communiqué plus de joie qu’un flashmob de parasols sous l'oeil amusé des maitres nageurs sauveteurs !

Les utilisateurs de réseaux sociaux s'en sont donné a coeur joie et ont partagé des clichés du cochon tranquillement couché sur le sable ou en vadrouille entre les serviettes. Étonnement, gadoue, rires ou selfies : la réaction est celle d’un joli grain de folie dans un décor estival parfaitement ordinaire. Ce petit cochon rose venu gambader sur la plage de Marseillan nous rappelle que l’été peut réserver des surprises cocasses. Ni naturiste, ni libertine, la plage familiale de Marseillan a vécu une scène digne d’un dessin animé ! Un joli mélange de douceur porcine et de bonne humeur estivale. Aprés les tortues caouannes il y a deux ans 2025 était donc l'année du cochon... !

Si vous avez des informations complémentaires (témoin, propriétaire, ou anecdote), nous sommes preneur pour étoffer cet article .



Vous pouvez retrouver ci dessous en acces libre sur Facebook les liens des vidéos et photos partagés

Publiée par Patrice Diochet sur Lundi 28 juillet 2025

