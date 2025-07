MARSEILLAN - Événement : DJ Guy Lamour aux platines pour une soirée blanche historique ce jeudi 31 juillet à la Bellonette

Sous les étoiles de Marseillan, un rendez-vous d’élégance et d’histoire : la Soirée Blanche de la Bellonette

Le Domaine de la Belonette s’apprête à faire vibrer une nouvelle fois les cœurs et les souvenirs, ce jeudi 31 juillet à partir de 19h30, avec une soirée blanche exceptionnelle, placée sous le signe de l’élégance, de la convivialité... et du blanc le plus excentrique !

Née à la fin des années 1970 grâce à Pierre Fabre de Roussac, figure emblématique de Marseillan et du Cap d’Agde, la soirée blanche est vite devenue un rendez-vous incontournable de la saison estivale. Elle rassemblait alors la société mondaine, dans une ambiance chic, artistique et insouciante. Depuis la disparition de Pierre en 2011, son épouse Marie-Christine, et ses enfants Fleur et Florian ont repris le flambeau pour faire vivre cette tradition, en y insufflant une touche de modernité, tout en préservant son âme.

Le Domaine de la Bellonette, situé chemin des domaines, se transformera une fois encore en théâtre magique pour accueillir plus de 140 convives déjà inscrits, dans ses jardins d’exception, au cœur d’un patrimoine préservé. Dans une ambiance détendue mais raffinée, DJ Guy Lamour, icône des nuits du Cap d’Agde, animera cette soirée aux rythmes d’hier et d’aujourd’hui, fidèle à l’esprit festif et élégant de l’époque.

Cette édition 2025, sous le thème »Blanc, blanc excentrique», promet éclat et audace.



Alors osez, jouez le jeu, venez habillés de lumière, prêts à danser, rire et célébrer l’été dans ce lieu unique, où chaque pierre semble se souvenir des fêtes d’antan.

Réservations indispensables :

06 13 04 41 50

06 16 42 23 64