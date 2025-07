MARSEILLAN - Le défi de Fanfan - L'Union Cycliste Marseillanaise solidaire !

Fanfan, 3400 km à vélo contre le cancer : Marseillan se mobilise à ses côtés

Le 29 juillet prochain, la commune de Marseillan vibrera au rythme de la solidarité et du courage. François, surnommé affectueusement "Fanfan", 40 ans, s’est lancé un défi extraordinaire : parcourir la France à vélo en 25 jours, soit 3400 kilomètres avec 30 000 mètres de dénivelé, pour récolter des fonds au profit de la lutte contre le cancer.

Parti de Tinténiac (Ille-et-Vilaine) le 15 juillet, Fanfan bouclera son tour le 9 août à Dinan. Ce projet humain et sportif, soutenu par l’association Souffles d’Espoir Contre le Cancer, vise à collecter des dons pour soutenir les patients et financer la recherche via le centre Eugène Marquis de Rennes.

À Marseillan, la solidarité locale s’organise déjà. L’Union Cycliste Marseillaise (UCM), touchée par cette cause, a répondu présente. Ses membres accompagneront Fanfan depuis Sète jusqu’à Marseillan, lors de l'étape n°14 entre Cavaillon et Marseillan (162 km). Un accueil chaleureux sera organisé sur la promenade de l’avant-port, aux alentours de 17h15.

Appel à tous les cyclos solidaires !

L’UCM invite toutes les personnes de la région à se mobiliser :

À rejoindre les cyclos de l’UCM qui partiront du port de Marseillan Ville à 14h45 pour aller accueillir Fanfan sur la piste cyclable à l’entrée de Bouzigues.

Ou à venir saluer son arrivée vers 17h15 - 17h30 au port de Marseillan Ville, où un stand permettra d’échanger, de faire un don et d’acheter des goodies solidaires.

Un défi, un combat, une chaîne humaine

Ce n’est pas le premier défi pour Fanfan, qui a déjà réalisé des parcours ambitieux : Dinan – La Clusaz en 2016, Dinan – Barcelone en 2017, Dinan – Porto en 2018. Cette nouvelle aventure, née après une rude épreuve personnelle en 2023, est un témoignage de résilience et d’engagement. C’est avec cœur et pédales qu’il roule pour tous ceux qui combattent la maladie.

À noter dans vos agendas :

Date : Mardi 29 juillet 2025

Lieu : Marseillan (34) – Port Ville

Horaires :

14h45 : départ de l'UCM vers Bouzigues pour accueillir Fanfan

17h15 : arrivée de Fanfan à Marseillan – stand solidaire

Pour soutenir et suivre le défi :

Association : Souffles d’Espoir Contre le Cancer

Page Facebook : facebook.com/fanfan.a.velo