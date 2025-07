MARSEILLAN - La Capéchade recrute un volontaire en service civique : devenez acteur du changement à Marseillan !

La Capéchade recrute un volontaire en service civique : devenez acteur du changement à Marseillan !

Marseillan : La Capéchade recrute un.e volontaire en service civique pour faire vivre la transition écologique au cœur du village

Envie de vous engager concrètement pour un avenir plus solidaire, durable et participatif ? L’association La Capéchade, acteur local reconnu pour ses actions en faveur d’une alimentation plus responsable, recherche un.e volontaire en service civique pour rejoindre son aventure collective dès septembre 2025, à Marseillan.

Accessible aux jeunes à partir de 18 ans, cette mission de 28 heures par semaine mêle animation, médiation, valorisation et information au sein du tiers-lieu géré par l’association.

Un lieu, un projet, des valeurs fortes

Implantée à Marseillan, La Capéchade Food Lab est bien plus qu’un lieu : c’est un véritable espace de vie sociale et d’expérimentations collectives. Elle fédère citoyens, producteurs, consommateurs, bénévoles et curieux autour de projets concrets :

jardin vivrier,

cuisine zéro déchet,

collectifs producteurs-consommateurs,

soirées jeux,

buffets participatifs,

????ateliers de sensibilisation…

Ici, on cuisine, on plante, on débat, on partage, avec un objectif commun : favoriser une alimentation plus saine, plus locale et plus solidaire, dans un cadre ouvert et bienveillant.

Une mission citoyenne, concrète et inspirante

Le ou la volontaire en service civique sera amené(e) à :

Accueillir et informer les usagers, bénévoles et partenaires sur les actions du tiers-lieu ;

Participer à l’animation du lieu : ateliers, événements, collectifs citoyens ;

Favoriser l’implication des habitants dans les projets participatifs ;

Contribuer à la communication (réseaux sociaux, affiches, newsletters…) ;

Soutenir la création d’une programmation ouverte à tous, à travers animations, glanages, ateliers, tables rondes, etc.

Un engagement riche de sens, pour apprendre, grandir, et faire bouger les lignes à l’échelle locale.

Infos pratiques

Âge requis : à partir de 18 ans

Durée hebdomadaire : 28 heures

Lieu : Marseillan (34340)

Début de mission : septembre 2025

Pour postuler : contactez directement La Capéchade Food Lab

La Capéchade1 avenue de la Marine, 34340 Marseillan

T : 07 50 68 06 16

foodlab@lacapechade.org

Rejoignez La Capéchade et devenez un maillon actif d’une dynamique locale où l’alimentation devient un levier de changement et de lien.