MARSEILLAN - Partez à la découverte du Bagnas : joyau sauvage de Marseillan et de l'étang de Thau

À la découverte du Bagnas : joyau sauvage de Marseillan et de l'étang de Thau



Si vos pas vous mènent entre Marseillan et Agde, ne passez pas à côté de l’un des trésors naturels les plus fascinants du littoral languedocien : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Ce site protégé de 675 hectares, à la lisière du Bassin de Thau, offre une immersion inédite dans les paysages méditerranéens, façonnés par la mer, le vent… et des décennies de préservation active.

Un patrimoine naturel d’exception

Ancienne saline reconquise par la nature, le Bagnas est une mosaïque d’habitats : lagunes scintillantes, sansouïres salées, dunes vivantes, roselières bruissantes… Ce décor, ponctué par le canal du Midi classé à l’UNESCO, est un paradis pour les ornithologues. Plus de 260 espèces d’oiseaux y ont été recensées, dont 142 observées régulièrement : flamants roses, hérons, échasses blanches ou encore la discrète rémiz penduline.

La réserve accueille chaque année plus de 10 000 oiseaux d’eau, notamment en fin d’été, période où les migrations offrent un spectacle vivant à ciel ouvert.

Une biodiversité riche et fragile

Outre les oiseaux, le Bagnas abrite une faune et une flore exceptionnelles : tortues cistudes, pélobates cultripèdes (petits crapauds rares), papillons diane, libellules aux ailes iridescentes… Côté flore, on découvre des plantes protégées dans les dunes, des tapis de salicornes colorées et plus de 500 espèces végétales.

Comment visiter ?

L’accès au cœur de la réserve est strictement réglementé afin de protéger ce sanctuaire. Toutefois, plusieurs sentiers extérieurs, comme la pointe des Onglous, le mont Saint-Loup, ou l’aire d’observation du Grand Clavelet, permettent une belle approche du site (des jumelles sont vivement recommandées !). Des visites guidées sont également proposées toute l’année.

L’ADENA, gardienne du Bagnas

Depuis 1983, l’ADENA (Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des pays d’Agde) gère le site. Elle mène des missions de conservation, de suivi scientifique, mais aussi d’éducation à l’environnement. Elle organise des animations pédagogiques (visites guidées, jeux de piste, ateliers scolaires…) et développe des projets en lien avec les zones humides méditerranéennes.

La Maison du Bagnas, située au Domaine du Grand Clavelet (route de Sète à Agde), vous accueille du mardi au dimanche. Une boutique, une buvette, des jeux pour enfants et des supports pédagogiques y sont disponibles.

Une nature à découvrir, mais surtout à respecter

Le Bagnas est une zone fragile, où la biodiversité a trouvé refuge. Lors de votre visite, restez sur les sentiers, évitez le bruit et gardez vos distances avec les animaux. Votre respect contribue à la protection de ce lieu unique.

Cet été, vivez la nature autrement à la Réserve naturelle du #Bagnas !

Animations inédites, moments magiques et rencontres inoubliables vous attendent

Balades au lever du soleil avec petit-déj’ gourmand

Soirées ciné-nature pour percer les mystères des chauves-souris

Sortie exploration naturaliste autour du Domaine du Grand Clavelet

Ateliers créatifs, jeux interactifs & expo photo LPO...

Et bien sûr, les incontournables sont de retour (couchers de soleil, animations chauve-souris, pêche écologique en mer et en lagune)



De nouveaux horaires pour accueillir le plus grand monde à l'accueil de la réserve : mar. > dim. 10h-13h / 14h-18h

Réservations & infos : https://www.helloasso.com/associations/adena

Programme complet : https://www.adena-bagnas.fr/.../06/PROG_ETE2025_Adena.pdf

La Réserve est visitable uniquement sur animation, mais vous pouvez profiter de nos nouveaux espaces pédagogiques en libre accès au Domaine du Grand Clavelet

LA RÉSERVE NATURELLE DU BAGNAS

Tel : +33 4 67 01 60 23

Email : contact@adena-bagnas.fr

Site : www.adena-bagnas.fr/