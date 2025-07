MARSEILLAN PLAGE - Ecolo City : un jeu pour penser la ville durable le 29 juillet sur la plage d'honneur

Un été nature avec le CPIE Bassin de Thau !

Le 29 juillet, cap sur la plage d’Honneur à Marseillan-Plage pour un après-midi original avec Ecolo City, un jeu participatif pas comme les autres. De 15h30 à 17h30, petits et grands sont invités à imaginer, débattre et construire ensemble une ville du futur, plus verte, plus sobre, plus humaine.

Répartis en équipes, les joueurs devront gérer ressources, énergie et budget pour développer leur cité idéale… sans oublier le bien-être de ses habitants. Une manière ludique et conviviale de réfléchir aux enjeux de demain, les pieds dans le sable !

Animation gratuite, à partir de 6 ans. Prévoir de l’eau, une casquette et surtout, l’envie de coopérer.

Inscription sur place, le jour-même.

Un rendez-vous proposé par Cosciences, dans le cadre des animations nature de l’été, orchestrées par le CPIE Bassin de Thau.