MARSEILLAN - Marseillan allumera la saison culturelle avec le festival « Rêves de Rues » du 12 au 14 septembre

Festival « Rêves de Rues » : Marseillan va s’embraser du 12 au 14 septembre !

Marseillan inaugurera sa saison culturelle en lançant la première édition du festival des arts de la rue « Rêves de Rues » du 12 au 14 septembre prochain. Pendant trois jours, la cité méditerranéenne fera « battre le cœur de sa cité au rythme de l’imaginaire et de la création ».

C’est un pari fou que se lance la Ville : transformer rues, places et quais en véritables scènes ouvertes où humour, poésie et créativité déambuleront librement. On promet monts et merveilles : spectacles de cirque et de danse, ateliers participatifs, expériences scientifiques ludiques et musique festive – un cocktail qui mêle rêve et engagement citoyen.

Marseillan et l’étang de Thau offrent le cadre enchanteur de ce grand rendez-vous culturel.

À l’instar du soleil qui se lève chaque matin sur le Bassin de Thau, le festival débutera le vendredi 12 septembre en fin de journée.

La fête s’ouvrira dès 19h30 place du Théâtre par un traditionnel verre de l’amitié offert par la Municipalité.

À 21h, ce sera l’apothéose : sur l’esplanade du port surgira « Le Dragon, les mondes oubliés » de la Compagnie Planète Vapeurville-marseillan.fr. Pyrotechnie, acrobaties et déambulation féerique accompagneront l’apparition de cette créature fantastique qui ranime nos rêves d’enfance. Un vent de magie en sera soufflé sur la ville… mais pas trop fort, on tient à protéger les coiffures de nos élus et leurs imperméables 3-en-1 !

Le samedi 13 septembre promet d’être riche en animations, dès l’aube.



Comme le note le programme officiel, « la ville s’éveillera au rythme des premières animations ». Sur l’esplanade du port, la Boutique Fiction ouvre les portes d’un 2025 imaginaire, où chaque visiteur choisit le futur qu’il veut vivre.

À deux pas, la médiathèque La Fabrique installera son atelier d’origamis géants : coups de ciseaux et pliages géométriques donneront naissance à des troupeaux de grues et papillons en papier.

Les gourmands du recyclage ne seront pas en reste avec le carrousel à pédales « Le Manège à Vélo » et la Roulotte à jeux libres sur la Place du 14 Juillet, où petits et grands pourront pédaler, jouer et gambader sans modération.

Et pour ceux qui veulent mettre les mains dans la peinture, les artistes de Sanckoblack proposent des ateliers de street-art participatifs – de quoi s’essayer au pochoir (sans vous faire garder par la maréchaussée, promis).

L’après-midi, les spectacles se succèderont aux quatre coins du centre-ville. Citons pour l’ambiance : Le Pirate comédien (théâtre de rue drôle et historique) à 11h30 Place Carnot, Beethoven Métalo Vivace (cirque aérien déjanté) à 14h sur le parvis de l’église, et Les Recycleuses colorent la ville avec leurs créations en matériaux récupérés.

On notera encore la souplesse des danseurs de Royaume(s) (hip-hop poétique) à 16h30, ou la jonglerie raffinée de Sevel (danse et diabolo) en fin d’après-midi. Enfin, dès 19h30, place du Théâtre, le groupe folklorique rock des Barbeaux fêtera ses « 20 ans, bordel ! » avec un concert festif mêlant violon balkanique et accordéon endiablé. De quoi conclure cette journée dans la joie et la rumba – attention aux ampoules de danse !

Le dimanche 14 septembre sera dédié à la poésie et à la curiosité au coin des rues .

On retrouvera toute la matinée les ateliers Boutique Fiction, le manège à vélo et la roulotte à jeux libres pour les retardataires du rêve. Les conteurs Stéphanie Rondot et Philippe Henry proposeront à 11h30 sur la Place Carnot leurs Livres secrets : histoires ancestrales venues de l’Inde ou des steppes russes, mâtinées de musique au violoncelle, pour voyager sous la voute céleste en famille.



L’après-midi, après les acrobaties ludiques du cirque Cirk’Alors et des déambulations participatives comme Imperial Trans Kairos qui embarquera le public dans un train du futur, c’est le quartier du théâtre qui s’illuminera.

Vers 21h, « AR Lumens », un spectacle de mapping architectural low-tech, jouera avec les reliefs de la façade du théâtre sous d’anciennes loupes à projection. Un final écoresponsable où les images dansantes remplaceront lasers et projecteurs, comme un dernier clin d’œil à l’imagination collective. Bref, trois journées où Marseillan aura vécu intensément – sous le soleil, car même la pluie est prévenue : elle n’est pas invitée !

Cet engouement pour « Rêves de Rues » marque plus qu’un festival : il confirme la volonté de Marseillan de faire vivre la cité toute l’année.



En 2018, Marseillan obtenait le label « station classée de tourisme », et récemment la commune a voté le retour en gestion municipale de sa promotion touristique

L’objectif est clair : animer la ville « quatre saisons » et valoriser son patrimoine vivant.

En ouvrant la saison culturelle avec un événement ambitieux et convivial, les organisateurs montrent que Marseillan ne dormira pas d’un œil et qu’elle n’oubliera pas de rêver, même hors des beaux jours.

À l’issue de ce festival, nul doute que d’autres rendez-vous festifs et culturels empliront l’agenda local : expositions, concerts et marchés nocturnes prendront le relais.

Pour la rentrée comme pour l’été, Marseillan n’a pas fini de s’exprimer en couleurs et en musiques !

PROGRAMMATION DU FESTIVAL « RÊVES DE RUE » – MARSEILLAN 2025

Vendredi 12 septembre

20h30 : Ouverture de la saison culturelle – Place de la République

21h00 : Spectacle d'ouverture : « Le Dragon, les mondes oubliés » – Cie Planète Vapeur – Cirque & déambulation – Place de la République

Samedi 13 septembre

10h00 – 12h00 :

Créations des petits Marseillanais – Parvis médiathèque

Atelier Origamis géants – Parvis médiathèque (sur réservation)

Roulotte à jeux libres – Place du 14 Juillet

11h00 – 13h00 :

La Boutique Fiction – Esplanade du Port

Manège à Vélo – Place du 14 Juillet

11h30 : « Le Pirate comédien » – Théâtre de rue – Place Carnot

14h00 – 18h00 :

Ateliers Street-art – Place du 14 Juillet

Les Recycleuses – Déambulation artistique – Plusieurs places

Visiophare – Atelier mapping low-tech – Théâtre Henri Maurin

Grimpe dans les arbres – Place de la République

La Boutique Fiction (suite) – Esplanade du Port

Manège à Vélo (suite) – Place du 14 Juillet

14h00 : « Beethoven Métalo Vivace » – Cirque musical – Parvis de l’église

15h00 : « Galaktika Corp » – Théâtre – Place de la République

16h30 : « Royaume(s) » – Danse hip-hop – Parvis de l’église

17h30 : « Sevel » – Danse & diabolo – Parvis de la médiathèque

19h00 & 20h15 : « Human Juke Box » – Théâtre & beatbox – Place du théâtre

21h30 : Concert « Les Barbeaux – 20 ans Bordel ! » – Place du théâtre

Dimanche 14 septembre

10h00 – 12h00 :

Boutique Fiction – Esplanade du Port

Roulotte à jeux libres – Place du 14 Juillet

Grimpe dans les arbres – Place de la République

Talchè (clown) – Parvis de l’église

« Narcisse & Echo » – Place du 14 Juillet

« Livres secrets » – Contes – Place Carnot

11h00 – 12h30 : « Imperial Trans Kairos » – Déambulation participative – Port

14h00 – 18h00 :

Boutique Fiction (suite) – Esplanade du Port

Manège à Vélo (suite) – Place du 14 Juillet

Grimpe dans les arbres (suite) – Place de la République

Ateliers Street-art – Place du 14 Juillet

Cirk’Alors – Atelier cirque – Place du 14 Juillet

« Association Plastique & Nature » – Théâtre scientifique – Place de la République

« Narcisse & Echo » (suite) – Place du 14 Juillet

14h00 : « Un plastique peut en cacher un autre » – Théâtre écologique – Place Carnot

15h00 : « Talchè » (2e passage) – Clown – Parvis de l’église

16h00 : « Les Pieds dans le mât » – Cirque & cuisine – Boulevard Lamartine

16h30 – 18h00 : « Imperial Trans Kairos » (2e passage) – Centre-ville

17h00 : « Contes de la nuit, de la lune et des étoiles » – Place Carnot

18h00 : « Le Pirate comédien » (2e passage) – Théâtre – Place du théâtre

18h30 – 20h30 : Apéro musical flamenco – Claudia & musiciens – Place du théâtre

21h00 : Spectacle final : « AR Lumens » – Mapping low-tech – Place du théâtre

