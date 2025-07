Pyrénées-Orientales - Collecte fournitures scolaires : « Perpignan, changez d'air ! » pour une rentrée digne et solidaire

Dans le cadre de l’accord départemental pour les élections municipales entre La France Insoumise, Les Ecologistes et Générations.s, la liste « Perpignan, changez d’air ! » organise en août, une grande collecte de fournitures scolaires en partenariat avec le Secours Populaire pour la rentrée.

Cette année encore, le prix des fournitures atteindra des records : près de 30% d’augmentation en 3 ans. Alors que l’inflation frappe de plein fouet les familles, que plus de 20% des perpignanais vivent sous le seuil de pauvreté et que la France compte désormais 10 millions de pauvres à cause des politiques du Président Macron et de son gouvernement, le silence assourdissant du maire d’extrême droite Louis Aliot à Perpignan est complice : rien n’est anticipé, rien n’est organisé, rien n’est fait pour permettre une rentrée digne à tous les élèves.

La liste « Perpignan, changez d’air ! » souhaite redonner du pouvoir d’achat aux citoyens de Perpignan grâce aux compétences municipales. Nous défendrons des mesures comme :

Instaurer la cantine bio et gratuite en renforçant la progressivité des tarifs pour les petits revenus et la gratuité pour les familles en dessous du seuil de pauvreté.

Allouer à tous les élèves une dotation standard de fournitures scolaires gratuites.

Etablir la gratuité de la première licence sportive pour les enfants de Perpignan.

En moyenne, 3 élèves par classe arrivent à l’école le ventre vide, d’autres ne bénéficient que d’un repas dans la journée et de nombreuses familles ne peuvent pas offrir à leurs enfants le bon matériel scolaire faute de moyens. L’extrême droite au pouvoir, c’est l’abandon des enfants, la passivité face à la misère, et l’alignement sur la politique antisociale du gouvernement.

Il y a urgence ! Nous refusons d’attendre que Louis Aliot et sa clique dégagent pour agir : une école réellement gratuite est possible dans notre ville.

Les collectes se dérouleront au Local de LFI, 1 avenue des Eaux-Vives, 66 000 Perpignan les :

- mardi 29 juillet de 15h à 17h

- samedi 2 août, mardi 5 août de 17h à 19h

- jeudi 7 août et samedi 9 août de 10h à 12h

- mardi 12 août et jeudi 14 août de 16h à 18h

Nous appelons toutes celles et ceux qui le peuvent à participer à cet élan solidaire. Parce qu’à Perpignan, la dignité des enfants ne se négocie pas.

Pour « Perpignan, changez d’air ! », Florent IDRAC, Christian BOUSQUET, Charlélie CAUSSE

Contact : perpignan@changezdair.com