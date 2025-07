Pyrénées-Orientales - Le prix de la « cloche d'or » pour une municipalité sans projet

La municipalité de Perpignan vient de subir un (nouveau) désaveu cinglant. En effet, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa tentative de préemption de locaux commerciaux de la rue de la Cloche d’Or. L’objectif de la municipalité était d’empêcher la réalisation, même hypothétique, d’un projet d’artère gourmande dans cette rue du centre historique de Perpignan.

Le plus humiliant dans l’affaire est le motif invoqué par le Tribunal administratif de Montpellier pour justifier sa décision. La municipalité de Perpignan ne peut préempter car elle ne possède aucun projet alternatif à exciper et à opposer, lui permettant de se substituer à l’acquéreur ! Autrement dit, le maire d’extrême droite Louis Aliot, le supposé « grand préempteur », ne pourra même pas se targuer de jouer au « petit revitaliseur » un tant soit peu crédible du quartier de l’hypercentre de Perpignan.

De plus, l’argument utilisé par le maire de Perpignan pour saboter le projet initial d’artère gourmande sombre lui aussi dans le ridicule. La crainte d’une restauration hallal dévoile une fois de plus les obsessions dérisoires et surannées d’un édile indiscutablement d’extrême droite.

Décidément, la municipalité de Perpignan cumule les déconvenues en la matière, avec la justice et l’état de droit : concernant le conflit avec la Bressola pour la construction d’un collège / lycée sur le site du couvent de Sainte-Claire, le litige avec le Conseil départemental à propos de l’hôtel La Cigale, la sèche invalidation début juin par la Préfecture de sa décision d’interdire la réunion publique avec le député Insoumis Raphaël Arnault (au motif d’un imaginaire risque de trouble à l’ordre public) etc.

Manque flagrant de projet, enlisement dans des obsessions recuites, politique confuse de gribouille : la municipalité de Perpignan mérite clairement que lui soit attribuée le prix de « la cloche d’or ». A défaut de redynamiser réellement la rue éponyme… Plus que jamais, il est urgent de faire sienne la formule « changez d’air ! » portée par La France Insoumise et ses alliés pour les prochaines élections municipales.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise