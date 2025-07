MARSEILLAN - La Frégate : Une nouvelle résidence sociale qui allie qualité, harmonie et intégration.

Une nouvelle résidence sociale exemplaire Inaugurée à Marseillan

Ce mercredi 23 juillet à 8h45, la résidence "La Frégate", située au 80 rue des Chasseurs à Marseillan, a ouvert ses portes à l’occasion d’une visite privée en présence de nombreux élus et partenaires du projet.

Cet ensemble de logements sociaux, livré récemment, marque un tournant pour la commune dans son engagement en faveur de la mixité sociale et de l'habitat durable.

Autour de Vanessa LEBEL, directrice générale de Sète Thau Habitat, et de l’architecte Yves ROSTAGNO de l’agence Nym Architecture, plusieurs personnalités locales ont pris part à cette présentation : Blandine AUTHIER représentant le présidenet de Séte Thau Habitat Hervé MARQUES, Yves MICHEL maire de Marseillan ,Georgette REQUENA, adjointe au affaires sociales, Jean Marc DUMAS adjoint délégué à l'urbanisme et d’autres élus municipaux.

Un projet tourné vers l’humain et l’environnement

La résidence "La Frégate" se compose de 12 logements répartis sur deux niveaux avec balcons/terrasses dont les 6 logements du RDC avec jardins privatifs. La résidence propose des appartements T2 et T3 de 54 à 63 m². Ces logements ont été pensés pour accueillir aussi bien des couples que des familles, avec une accessibilité totale pour les personnes à mobilité réduite.

Deux appartements sont entièrement adaptés aux Personnes en Mobilité Réduites, chacun situé aux extrémités du bâtiment.

Ce projet se distingue par sa qualité architecturale et son intégration harmonieuse dans son environnement. Située en bordure d’une zone naturelle, la résidence bénéficie d’un cadre privilégié. Le bâtiment respecte les normes thermiques RT 2020 et reprend des éléments inspirés du patrimoine local (capets, ganivelles), tout en offrant confort, ventilation traversante et espaces extérieurs pour chaque logement : jardins privatifs au rez-de-chaussée et terrasses à l’étage.

Un accueil citoyen exemplaire

Fait rare dans ce type d'opération, le projet a été accueilli avec bienveillance par le voisinage. Dès le démarrage, une concertation active a été menée, incluant un boîtage informatif et la communication transparente des coordonnées des responsables et du planning des travaux. Aucun retour négatif n’a été enregistré, soulignant la pertinence de cette démarche de proximité.

Vers une ville plus solidaire

La résidence "La Frégate" incarne pleinement les objectifs de la ville de Marseillan en matière de mixité sociale. Comme l’a souligné Vanessa LEBEL lors de la visite, cette opération répond aux besoins du territoire tout en s’inscrivant dans une logique qualitative d’habitat pérenne. Georgette REQUENA, adjoint au logement, a salué une « réalisation parfaitement intégrée, sans heurt, dans un quartier apaisé ».

A noter, les subenventions de l'état pour 34 800 € du Conseil Régional pour 26 000 € de SAM Agglomération pour 120 000 € qui sont venus abondé un finacement par les fonds propres de Sète Thau Habitat pour 249 709 € complé&té par un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Avec cette résidence, Marseillan poursuit son chemin vers une ville plus inclusive, équilibrée et durable avec le concours de Séte Thau Habitat.

Un projet de référence dirigé de main de maitre par Vanessa LEBEL pour un prix de revient de 1 664 730 € TTC qui au-delà des murs construits, érige des ponts entre les générations, les profils sociaux et les sensibilités urbaines.