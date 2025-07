Rennes le Château - 11e Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château

C’est l’envie de partager leur passion pour le cinéma et de faire dialoguer la culture, la nature et l’humain dans le cadre magnifique de Rennes-le-Château et du département de l’Aude qui a donné l’inspiration et l’énergie aux deux cofondateur du Festival International du Film Insolite, Fanny Bastien et Geoffroy Thiebaut.

Depuis 2015, ce rendez-vous festif, cinématographique et culturel, ancré au cœur du Pays Cathare, propose aux cinéphiles, passionnés et curieux, d'explorer durant 5 jours le thème original de l’insolite sous toutes ses formes à travers des événements singuliers dans des lieux et des sites à ciel ouvert chargés d’Histoire et d’émotions.

Pour sa 11e édition, il met à l’honneur le minéral, explorant les liens entre l’humanité et la terre à travers une approche poétique, spirituelle et décalée.

Au programme : projections de films (longs-métrages de fiction hors compétition, documentaires et courts-métrages en compétitions), mais aussi masterclass, table ronde, conférences, expositions, concours de scénarios…

Une trentaine d'invités sont attendus, des personnalités du monde du cinéma - l'actrice Claire Nebout (Beaumarchais l’Insolent, Vénus Beauté institut) présidera les Jurys Documentaire et Courts-Métrages, tandis que le célèbre humoriste Smaïn donnera une masterclass et inaugurera le 1er jury des Compositeurs de musique de film en compagnie du musicien et directeur artistique du festival Ciné Qua Non (Carcassonne) Franck Nizier. Notons aussi la présence de l'acteur Philippe Duquesne (les Deschiens, Bienvenue chez les ch'tis…) qui parrainera la Pétanque de l’insolite 2025, ou encore Suzanne Aubert, Mathias Mlekuz, Maïra Schmitt, Raphaël Thiéry… - et aussi d’artistes, de journalistes, de scientifiques…

#FestivalInsolite #CinémaInsolite #NatureEtCulture #Minéral