FRANCE - Opisto remet sa 4L en piste pour le 4L Trophy 2026 et cherche son équipage

Pour fêter ses 15 ans, l’entreprise toulousaine Opisto s’apprête à faire revivre un symbole fondateur : la 4L qui avait marqué ses débuts. Elle lance un appel à candidatures pour trouver un binôme de jeunes prêts à prendre le volant lors de l’édition 2026 du mythique raid solidaire.

Une aventure aux origines de l’entreprise

En 2008, deux étudiants, Johan Branca et Laurent Assis-Arantes, se lancent dans la préparation du 4L Trophy. En cherchant des pièces pour leur voiture, ils découvrent la complexité d’accéder à des pièces d’occasion fiables. Deux ans plus tard, cette expérience donne naissance à Opisto, avec l’ambition de démocratiser le recours aux pièces issues du réemploi.

Quinze ans après, leur 4L d’origine s’apprête à reprendre la route. Restaurée avec le soutien d’Opisto, elle participera à nouveau au 4L Trophy – de Biarritz à Marrakech – du 18 février au 1er mars 2026. L’entreprise cherche à confier ce véhicule à un nouvel équipage âgé de 18 à 28 ans.

Une aventure humaine et solidaire

Le binôme sélectionné bénéficiera d’un soutien logistique et financier complet :

- jusqu’à 1 500 € de frais de réparation pris en charge,

- le financement intégral des frais d’inscription,

- les tenues Opisto,

- le flocage du véhicule,

- les dons matériels pour l’association Enfants du désert, partenaire historique du raid.

Un appel à candidatures ouvert jusqu’au 30 septembre

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2025. Les conditions pour postuler : être âgé de 18 à 28 ans, titulaire du permis B, et disposer d’un passeport en cours de validité.

Les profils recherchés devront faire preuve d’engagement, de curiosité, d’aisance à documenter leur aventure et d’un vrai alignement avec les valeurs du projet. Des compétences en mécanique et un intérêt pour les réseaux sociaux seront des atouts appréciés.

Les candidats sont invités à remplir un formulaire en ligne, comprenant un questionnaire sur leur motivation, leurs connaissances d’Opisto, leur usage des réseaux sociaux et leur niveau en mécanique.

Lien vers le formulaire : Dossier de candidature

Le binôme lauréat sera désigné à l’automne par un jury d’experts.

« Cette 4L, c’est le point de départ d’une aventure humaine et entrepreneuriale. La faire repartir 15 ans plus tard, c’est une façon de transmettre notre histoire, nos valeurs, et de soutenir une jeunesse qui, comme nous à l’époque, croit aux idées simples mais puissantes » ont commenté Johan Branca et Laurent Assis-Arantes, cofondateurs d’Opisto.