MARSEILLAN - Calligraphie, kimono et éventails : une matinée 100% Japon au Domaine Tarbouriech !

"Calligraphie, kimono et éventails : une matinée 100% Japon à Tarbouriech !"

Un atelier de calligraphie japonaise pour une escapade culturelle à Tarbouriech

Le temps d’une matinée, le domaine de Tarbouriech à Marseillan se transforme en un havre de sérénité et de créativité. Le mercredi 30 juillet, Yuka Matsui, artiste calligraphe, propose un atelier d’initiation à la calligraphie japonaise (shodō), une occasion rare de s’immerger dans cet art ancestral. Vêtue d’un kimono, elle guidera les participants à travers les gestes fondamentaux, du maniement du pinceau (fude) à la pose du sceau (hanko), le tout agrémenté d’une pause thé pour une touche d’authenticité nippone.

Entre art et gastronomie : Tarbouriech, un écrin de découvertes

Situé au cœur du bassin de Thau, le domaine Tarbouriech est bien plus qu’un simple lieu d’accueil. Fleuron ostréicole et gastronomique, il allie tradition locale et élégance, offrant un cadre idéal pour cet atelier éphémère. Après avoir tracé vos premiers kanjis, pourquoi ne pas prolonger l’expérience par une dégustation d’huîtres ou une balade bucolique ?

Infos pratiques :

Quand ? Mercredi 30 juillet, de 10h30 à 12h.

Où ? Domaine Tarbouriech, chemin de Villemarin, Marseillan (salle climatisée).

Tarif : 25 € (option éventail à 5 €).

Inscriptions : ateliershodo@gmail.com (10 places max).

Un événement à ne pas manquer pour allier l’art, la détente et la gourmandise !