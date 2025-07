MARSEILLAN - L'association Prévention Routière sensibilise aux dangers de l'alcool et de la conduite le 24 juillet à Marseillan

Tournée d’été 2025

L’association Prévention Routière sensibilise aux dangers de l’alcool et de la conduite le 24 juillet à Marseillan

L’été s’accompagne de moments festifs : apéritifs, soirées entre amis ou en famille, sorties… Bien souvent, l’alcool est au rendez-vous. Or, la conduite sous l’emprise de l’alcool reste l’une des premières causes de mortalité sur les routes. En 2024, l’alcool était en cause dans 29 % des accidents mortels1. Afin d’alerter les Français sur ce danger et les risques routiers accrus en période estivale, l’association Prévention Routière organise sa tournée estivale. Pour cette édition, l’opération prend de l’ampleur : la Tournée des Plages laisse place à la Tournée d’été. Le dispositif s’étend ainsi en dehors des littoraux et couvre plus de 65 villes en France du 7 juillet au 8 août.

Jeudi 24 juillet de 16h à 19h, les bénévoles de l’association feront étape à Marseillan, sur l'avenue de la Méditerranée, pour sensibiliser les vacanciers et les habitants avec des ateliers pédagogiques et gratuits ouverts à tous, afin de leur permettre d’adopter les bons réflexes lors de leurs déplacements.

« Cette année, nous avons souhaité sensibiliser encore davantage de Français en étendant notre Tournée à tous les lieux de villégiature. En plus de 55 plages, nous investirons 10 sites très fréquentés à proximité de lacs et de bases de loisirs. L’été, période propice à la détente et au relâchement, est malheureusement aussi marqué par une hausse des accidents. Nous voulons inciter chacun à prendre toutes les précautions pour que les vacances restent synonymes de plaisir, sans drame inutile. », explique Sophy Sainten, déléguée générale de l’association Prévention Routière.

Chaque été, la prévention des risques routiers reste un enjeu majeur sur les routes françaises : en moyenne, 145 accidents se produisent chaque jour, causant près de 200 victimes. En seulement 2 mois plus de 500 personnes perdent la vie et près de 12 000 sont blessées, souvent gravement.2

Rendez-vous à Marseillan (34)

Jeudi 24 juillet 2025 - Avenue de la Méditerranée

de 16h à 19h

• Parcours lunettes/alcool : test des réflexes avec des lunettes reproduisant l’état d’ébriété.

• Atelier doses-bar/doses-maison : mise en évidence des écarts entre doses servies à domicile et doses réglementaires.

• Flyers d’information avec les bons conseils.

• Ateliers de prévention pour toute la famille.

• Distribution d’éthylotests.