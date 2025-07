MARSEILLAN - Navette aéroport : Une liaison supprimée, 350 signatures : Marseillan défend sa navette

Marseillan Ville exclue de la navette aéroport : les habitants montent au créneau

Depuis quelques semaines, la grogne monte chez quelques résidents permanents de Marseillan Ville. En cause : la suppression de la liaison directe entre le cœur de la commune et l’aéroport Béziers Cap d’Agde, qui dessert notamment des destinations anglophones et européennes très prisées.

Une décision préfectorale, motivée par la sécurité aux abords du passage à niveau d’Agde, a conduit à la redirection de la navette aéroportuaire, désormais limitée à Marseillan Plage. Résultat : Marseillan Ville se retrouve écartée du tracé, sans solution de remplacement efficace.

Parmi les voix qui s’élèvent, celle de Madame May Pettigrew, résidente engagée, a particulièrement résonné. Dans un courrier adressé à notre rédaction, elle dénonce cette « coupure injustifiée et préjudiciable », aussi bien pour les résidents permanents que pour les touristes de passage.

« Marseillan Ville est une commune touristique à part entière, avec une fréquentation importante de voyageurs internationaux, notamment anglophones, attirés par les vols Ryanair. Supprimer cette desserte revient à fragiliser toute une économie locale », souligne-t-elle.

Des alternatives peu viables

En théorie, des correspondances sont possibles via le bus n°9, reliant Marseillan Ville à Marseillan Plage, ou le bus 650 vers Agde. En pratique, ces options souffrent de fréquents retards, de manques de coordination avec les horaires de vol, et d’une incertitude pesante pour les usagers.

« Rater son avion pour un retard de bus ? C’est tout sauf rassurant pour un touriste », ajoute Mme Pettigrew. « Et ce n’est pas non plus acceptable pour les habitants qui voyagent régulièrement pour raisons professionnelles ou personnelles. »

Une pétition citoyenne en cours

Pour faire entendre leur voix, les habitants ont lancé une pétition en ligne, déjà signée par plus de 350 personnes. Le lien est accessible ici : https://chng.it/nb4Sb5mwwB.

La demande est claire : le rétablissement d’une liaison directe entre Marseillan Ville et l’aéroport, au nom de l’équité territoriale, du soutien à la mobilité douce, et du dynamisme touristique.

Enjeux au-delà des navettes

L’affaire soulève également une question plus large : celle de l’accessibilité des petites communes rurales aux infrastructures régionales. Car au-delà du simple trajet, c’est bien une connexion au monde que réclame Marseillan Ville.

La balle est désormais dans le camp des autorités départementales et régionales et de la société Hérault Transport.

Les usagers, eux, attendent des réponses concrètes.