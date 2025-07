HÉRAULT - Tribune citoyenne de la liste “L'Éveil Marseillanais pour 2026” par Franck REGNIER

La rubrique « LIBRE EXPRESSION » de notre site est une fenêtre ouverte pour publier des textes ou communiqués de candidats en période électorale

LE PETIT MARSEILLANAIS offre ainsi un lieu de réflexion et une vitrine des pensées plurielles de nos communes du Bassin de Thau en contribuant au débat local ouvert à TOUTES les expressions.

Ces textes n’engagent que leurs auteurs et sont indépendants de la rédaction du PETIT MARSEILLANAIS ou de ses responsables »

Marseillan mérite mieux : cap sur 2026 avec l’Éveil Marseillanais

Tribune citoyenne de la liste “L’Éveil Marseillanais pour 2026” par Franck REGNIER

Chères Marseillanaises, chers Marseillanais, C’est avec une conviction renouvelée que je vous adresse ces mots. En janvier dernier, j’ai officiellement déclaré ma candidature aux élections municipales de 2026, porté par le désir profond de redonner à Marseillan une gouvernance responsable, proche des citoyens, et tournée vers l’avenir. Aux côtés de femmes et d’hommes engagés, issus de la société civile et dotés de compétences diverses, je conduirai la liste « L’Éveil Marseillanais pour 2026 ». Notre équipe, que nous vous présenterons au second semestre 2025, incarne une volonté : replacer Marseillan au cœur des décisions, et redonner aux citoyens leur pleine voix dans les affaires de leur commune.

Une situation locale préoccupante qui appelle à l’action

Durant le premier semestre 2025, nous avons poursuivi notre engagement de terrain : écouter, informer, alerter. Le constat est clair : la situation de Marseillan est inquiétante, à la fois financièrement, politiquement et structurellement.

L’endettement global de la commune s’élève à près de 38 millions d’euros. Ce fardeau imposera à la prochaine équipe municipale des choix rigoureux, des arbitrages intelligents, mais surtout une gestion exigeante. Augmenter une fois encore la pression fiscale pour combler les déficits ne peut plus être une option acceptable. La bonne gestion d’une commune passe avant tout par la maîtrise des dépenses, l’optimisation des recettes, et un véritable effort de transparence.

Une fiscalité injuste, des choix contestables

La récente hausse de 60 % de la taxe sur les résidences secondaires en deux ans est une décision brutale. Elle frappe de plein fouet une population souvent fidèle à Marseillan depuis plusieurs générations. Ces familles, qui ont investi à la fois au village et à la plage, contribuent fortement à la vitalité économique et touristique de notre territoire.

Nous mettrons en place une réduction de cette hausse injuste, afin de revenir à un taux voisin de celui de 2023. Nous le ferons avec responsabilité, c’est-à-dire en deux ou trois ans, le temps de pouvoir compenser ces remises à plat, notamment par des économies sur les dépenses de fonctionnement. L’attractivité touristique est également un levier économique puissant pour la commune qui devra être mieux exploité afin de stabiliser durablement la fiscalité, sans sacrifier nos résidents principaux ou secondaires

Reprendre la main sur notre avenir territorial

Le contexte géopolitique local, en particulier dans le périmètre de l’Agglopôle Sète Méditerranée, montre à quel point Marseillan est trop souvent reléguée au second plan.

Face aux enjeux urbanistiques, économiques, environnementaux et financiers, nous devons défendre nos intérêts avec fermeté.

Notre objectif est clair : reprendre la maîtrise du développement local, notamment en matière d’urbanisme. Nous nous opposons à la logique spéculative portée par certains promoteurs, qui tirent les prix vers le haut, saturent les infrastructures, et dénaturent l’identité de notre commune.

Nous défendrons une politique du logement qui respectera l’identité villageoise, la protection de l’environnement, la qualité de vie et offrira tout le parcours résidentiel à nos concitoyens, depuis la première accession à la propriété pour permettre à nos jeunes de rester sur le village, jusqu’à la construction de maisons individuelles, ainsi que la prise en compte des besoins pour nos seniors.

Nous ne mènerons pas une politique comptable au regard de la loi SRU, mais nous nous concentrerons sur les exigences et les contraintes liées aux zones dites tendues, afin de de développer une urbanisation durable et responsable

Un développement économique responsable

L’attractivité économique et touristique de Marseillan doit être pensée autrement. Nous refusons un modèle fondé uniquement sur la rentabilité à court terme.

Nous proposons une vision claire : un tourisme de qualité, maîtrisé et durable, qui valorise notre patrimoine, crée des emplois locaux et respecte notre cadre de vie. C’est cette stratégie qui donnera à Marseillan sa légitimité en tant que site remarquable du littoral méditerranéen.

Réaffirmer la sécurité comme priorité municipale

Face à la recrudescence des actes de délinquance et d’atteintes aux biens et aux personnes sur le territoire de notre commune, la population nous interpelle et exprime un fort sentiment d’insécurité.

Une situation préoccupante qui impose et justifie la présence de notre police municipale et des forces de l’ordre étatiques.

La sécurité de toutes et tous ne peut donc faire l’objet d’aucune ambiguïté.

Alors pourquoi mutualiser les moyens et les effectifs de notre police municipale avec une autre commune, comme cela a été décidé par Monsieur le Maire actuel, Yves Michel ?

Quelles motivations réelles ont conduit à cette décision ? Où est l’étude d’impact ? Pourquoi affaiblir les effectifs sur une commune qui accueille chaque été des dizaines de milliers de visiteurs ?

Nous nous engageons, dès 2026, à rétablir une police municipale au service exclusif des Marseillanais, avec des moyens renforcés, une présence sur le terrain de jour comme de nuit, et une coordination efficace avec les forces de l’ordre étatiques.

Notre volonté, renforcer la proximité avec la population afin de répondre rapidement et efficacement à vos attentes.

Une démarche constructive, participative et tournée vers l’avenir

Notre projet n’est pas celui d’un clan, d’un parti ou d’un intérêt personnel. C’est celui d’une démarche citoyenne, participative, et profondément démocratique. Nous construisons un programme avec vous, pour vous. Et nous continuerons de vous rencontrer, de vous écouter, d’ajuster nos propositions en fonction de vos réalités.

Ensemble, faisons de Marseillan une commune exemplaire, résiliente, et à la hauteur de ses formidables potentialités.

L’éveil a commencé. Rejoignez-nous pour faire de 2026 une renaissance citoyenne. Pour suivre nos actualités, rendez-vous sur notre page Facebook: L’Eveil Marseillanais Contact : eveilmarseillanaispour 2026@gmail.com