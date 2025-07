HÉRAULT - Le Tour de France dans l'Hérault Départ de la 16ème étape du Tour de France à Montpellier le mardi 22 juillet 2025

Le Tour de France dans l'Hérault Départ de la 16ème étape du Tour de France à Montpellier le mardi 22 juillet 2025

Le départ de la 16ème étape du Tour de France sera donné à Montpellier le mardi 22 juillet 2025.

Les coureurs cyclistes traverseront l’Hérault, le Gard puis le Vaucluse pour une arrivée d’étape au Mont Ventoux.

Une étape classée « Montagne » longue de 171,5 km.

La caravane partira de Montpellier (Esplanade de l’Europe) à 10h10.

Le peloton s’élancera à 12h10 (départ fictif). Le départ réel sera donné à la sortie de Prades-le-Lez à 12h40. Les coureurs quitteront le département peu après 13h05 (horaire indicatif).

Retrouvez le parcours détaillé de la 16ème étape du Tour de France, ainsi que les horaires de passage de la caravane et des coureurs à l’adresse suivante : https://www.letour.fr/fr/etape-16

Fan Park officiel du Tour de France à Montpellier les lundi 21 et mardi 22 juillet

Après Lille, Montpellier sera la seule autre ville à accueillir le Fan Park officiel du Tour de France. Situé places du Nombre d’Or et du Millénaire, ce village gratuit offrira animations interactives des partenaires du Tour, des dégustations et jeux concours, des ateliers pédagogiques avec deux pistes d'initiations (piste savoir rouler à vélo et piste de draisienne), un stand de tir avec la Police nationale, des terrains de pétanque animés par Obut, des stands ludiques et un espace détente avec écran géant pour suivre la 16e étape en direct.

Horaires d’ouverture / fermeture du Fan Park

Lundi 21 juillet : 14h00 / 19h00

Mardi 22 juillet : 10h00 / 18h00

Conditions de stationnement et de circulation sur le parcours du Tour de France

Le stationnement des véhicules sera interdit sur l’ensemble du parcours.

La circulation sera interdite sur l’ensemble du parcours au moins 1 heure avant le passage de la caravane publicitaire. Elle sera rouverte progressivement (15 minutes à 1 heure) après le passage des coureurs. Ces restrictions sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction des arrêtés pris par chaque commune traversée.

Pour tout connaitre sur les restrictions de circulation et de stationnement à Montpellier, ville départ de cette 16ème étape, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :

https://www.montpellier.fr/campagnes/montpellier-ville-etape-du-tour-de-france-2025

En raison de l’affluence de spectateurs attendue sur le parcours et de la fermeture d’axes routiers, des difficultés de circulation sont à prévoir sur les voies de substitution. Dans la mesure du possible, il est demandé aux automobilistes d’avancer ou de reporter leurs déplacements.

Les règles de sécurité à adopter durant le passage du Tour de France

Pour la sécurité des coureurs :

– Écartez-vous le plus possible de la chaussée et ne gênez pas le passage des coureurs avec des objets, notamment des pancartes. Les bas-côtés peuvent être utilisés par les coureurs ;

– N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos ou vidéos. Vous risquez d’être trompés par votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules et des coureurs ;

– Ne vous installez pas à la sortie d’un virage où la visibilité est plus faible ;

– Ne laissez pas les enfants sans surveillance ; évitez les jeux de balles et de ballons. Face à une route apparemment déserte, ils peuvent être tentés de traverser seuls ;

– Tenez les chiens en laisse et loin du bord de la route ;

– N’aspergez pas les coureurs et ne courez pas à côté d’eux. Pour leur sécurité, n’allez pas au-devant d’eux, même pour les encourager.

Pour votre sécurité :

– Soyez prudents lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par la caravane publicitaire. Ne traversez pas la route : elle les distribue des deux côtés de la chaussée ;

– En cas de fortes chaleurs, munissez-vous de chapeaux, de crème solaire, de brumisateurs, etc. Buvez de l’eau régulièrement et faites boire les enfants, même s’ils ne le réclament pas ;

– Ne jetez rien dans la nature ! Emportez vos déchets avec vous, et laissez les endroits où vous avez stationné aussi propres qu’à votre arrivée.

Interdictions à l’occasion du passage du Tour de France

– Sont interdits, dans un espace de 100 mètres de chaque côté des voies empruntées par le Tour de France, tout emploi du feu en plein air, notamment l’usage de barbecues individuels à charbon de bois, électriques ou à gaz, ainsi que toute installation de cuisson, notamment réchaud ;

– Sont interdits, dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par le Tour de France, le port ainsi que le transport et l’utilisation des artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques (notamment des catégories F1, F2, F3, T1, T2, P1, P2) ;

– Les manifestations sont interdites sur l’ensemble du parcours ;

– Aucun aéronef ou aérostat (notamment drone) ne pourra survoler le Tour de France ;

– La vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la voie publique est interdite à l’extérieur des agglomérations et sur les voies empruntées par le Tour de France.

Sur les mêmes voies, à l’intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits, denrées, articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu’avec l’autorisation du maire.

Forces de l’ordre et services de secours

Le Centre Opérationnel Départemental sera activé à la préfecture pour assurer la coordination de tous les acteurs de la sécurité dans le département.

La police nationale, la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers du SDIS 34 seront mobilisés et présents sur la totalité du parcours afin d’assurer la sécurité de tous.