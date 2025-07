Nimes - À Nîmes, l'eau pour apprendre, la République pour grandir - Lutte contre les noyades et inégalités

À Nîmes, l’eau pour apprendre, la République pour grandir

Un projet collectif, une réponse républicaine

Du 21 juillet au 8 aout 2025 à l’Ecole de Police de Nimes

Nîmes, le 3 juillet 2025 – Cet été, près de 300 enfants, dont plus de 250 issus des quartiers prioritaires de Nîmes, vivront une expérience unique : trois semaines de stage gratuit, entre aisance aquatique, initiation sportive, plongée sous-marine et rencontres citoyennes, dans le cadre exceptionnel de l’École Nationale de Police. L’objectif : prévenir les noyades, créer du lien entre jeunes et institutions, et permettre à chaque enfant de gagner en confiance, en sécurité, et en estime de soi.

Une urgence nationale :

Entre le 1ᵉʳ juin et le 2 juillet 2025, les noyades ont presque doublé (+95 %) par rapport à la même période en 2024, passant de 220 à 429 cas selon Santé publique France.

Le nombre de décès a lui aussi bondi de 58 %, avec 109 morts recensés en un mois (contre 69 l’an passé), soit un décès dans un cas sur quatre.

Les plus jeunes sont particulièrement touchés :

chez les 0–5 ans, les noyades ont augmenté de +155 %,

chez les 6–12 ans, de +153 %,

chez les 13–17 ans, 48 % des noyades se soldent par un décès, contre 19 % en 2024.

Cette flambée dramatique survient dans un contexte de fortes chaleurs et de baignades improvisées, souvent sans surveillance ni apprentissage de base

En France, les noyades restent la première cause de décès accidentel chez les moins de 25 ans.

Un projet labellisé “La Mer en Commun”:

Ce programme a reçu le label national “La Mer en Commun” dans le cadre de l’Année de la Mer 2025. Ce label, porté par le Ministère de la Mer, valorise les initiatives qui rapprochent la population des enjeux maritimes, favorisent l’éducation à l’eau et sensibilisent à la protection des milieux aquatiques et marins. Il reconnaît ainsi l’impact éducatif, citoyen et environnemental du projet, en lien avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Apprendre à se sauver soi-même

Depuis plus de dix ans, le Club Subaquatique des Pompiers du Gard (CSPG) porte un programme ambitieux d’aisance aquatique et de savoir nager, en lien avec l’État, la Ville et le Département.

Durant quatre jours de stage, les enfants de 4 à 6 ans dans le cadre de l’aisance aquatique, et au-delà de 6 ans dans le cadre du programme savoir nager avec passage des niveaux de nage en sécurité – participent à deux séances en piscine par jour.

Le programme d’aisance aquatique permet aux plus jeunes d’acquérir les bons automatismes en cas de chute : savoir garder les voies aériennes hors de l’eau, s’orienter, se maintenir à la surface, et regagner un bord proche.

« On ne forme pas des athlètes. On veut juste qu’en cas de chute, ils aient une chance de s’en sortir », résume Christophe Pellé, encadrant du dispositif.

Une école… pas comme les autres

La force du programme tient aussi à son cadre symbolique : l’École Nationale de Police. Pendant trois semaines, ce lieu de formation d’ordinaire réservé aux professionnels accueille des enfants pour un temps d’échange, de découverte et de partage. Ils rencontrent policiers, pompiers, militaires et éducateurs, découvrent les métiers, manipulent du matériel, posent leurs questions, et prennent la parole.

« On parle, on échange, on rit. Et ça change tout », témoigne Olivier Jamann, vice-président du CSPG. Ces moments ont un objectif simple : créer du lien durable entre des jeunes et les institutions de la République.

Une édition 2025 plus ambitieuse

L’année dernière, le programme a suscité un fort écho dans les médias (TF1, Le Monde, France 3, France Bleu, Midi Libre…). En 2025, il s’étoffe encore :

Trois semaines complètes de stage

Environ 250 enfants issus des QPV

Près de 300 enfants accueillis au total

Séances de natation renforcées et adaptées à l’âge

Ateliers citoyens et sportifs chaque jour

Cette année, le programme prévoit également un volume inédit de baptêmes de plongée sous-marine, réalisés sur le site. Si tous les enfants sont présents comme prévu, près de 180 initiations seront organisées, encadrées par les moniteurs bénévoles du club.

Ces baptêmes s’inscrivent dans le cadre des actions d’éducation par le sport portées par le dispositif, et contribuent à une sensibilisation ludique à l’écocitoyenneté, notamment à la protection des milieux aquatiques.

Une mobilisation citoyenne exemplaire

Ce projet n’existerait pas sans une mobilisation quotidienne de plus de 30 encadrants : maîtres-nageurs, moniteurs, policiers, pompiers, enseignants, éducateurs… mais aussi jeunes en Service Civique et volontaires du Service National Universel (SNU). Tous unis autour d’une conviction : la prévention des noyades, la promotion du sport et la citoyenneté passent par l’action partagée.

Du 21 juillet au 8 aout 2025

Remise des diplômes :

Vendredi 25 juillet – 14h30

École Nationale de Police de Nîmes

Contact

Olivier JAMANN – 07 83 63 15 69