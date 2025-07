MARSEILLAN PLAGE - La prévention routière s'invite sur le sable de Marseillan Plage

La Tournée des plages de la Prévention routière fait escale à Marseillan-plage le jeudi 24 juillet, de 16h à 19h, sur l’avenue de la Méditerranée. Dans une ambiance estivale et détendue, vacanciers comme Marseillanais sont invités à découvrir un village prévention à ciel ouvert, à quelques mètres de la mer.

L’objectif ? Sensibiliser petits et grands aux dangers de la route, notamment à ceux liés à l’alcool au volant, un risque bien trop souvent minimisé pendant les vacances. Jeux, quiz, animations interactives, distribution d’éthylotests : chacun pourra tester ses connaissances, déconstruire ses idées reçues et repartir avec des conseils concrets pour adopter les bons réflexes.

Un espace famille permettra aussi d’aborder ces sujets dès le plus jeune âge, avec des ateliers adaptés aux enfants. Car la prévention commence tôt, et l’été est un moment propice pour apprendre en s’amusant. L’association Prévention routière veut rappeler que la route ne prend pas de vacances, et qu’un moment de fête ne doit jamais se transformer en drame.

Marseillan accueille ainsi une étape essentielle d’un tour de France engagé, qui mêle bienveillance, pédagogie et dialogue. À l’heure où les soirées estivales battent leur plein, les jeunes, les familles et les touristes sont invités à faire une pause utile entre deux baignades : sur la route, la vigilance est toujours de saison.