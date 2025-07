MARSEILLAN - Un moment magique sur la place du marché avec les apprentis illusionnistes de la MJC

Un moment magique sur la place du marché avec les apprentis illusionnistes de la MJC

Mardi 15 juillet, la place du marché s’est transformée en scène de spectacle pour accueillir une représentation pas comme les autres. Parents et enfants, apprentis magiciens d’un jour, ont émerveillé leur public en présentant les tours appris lors du stage de magie organisé par la MJC et animé par la troupe Sham Spectacle.

Après 2 jours d’apprentissage, de rires et de concentration, petits et grands ont eu l’occasion de montrer leurs talents d’illusionnistes. "Les enfants étaient fiers, les parents complices et le public conquis", témoigne Céline, coordinatrice famille de la MJC. Pour elle, ce type d’activité partagée entre générations est idéal pour renforcer les liens familiaux tout en s’amusant.

Les badauds étaient nombreux à s’être arrêtés pour assister au spectacle.

Fort du succès de cette première édition, la MJC espère pouvoir renouveler l’expérience très prochainement.